Asesinaron a un hombre en Huauchinango

By Redaccion1 / 22 noviembre, 2025

Desde Puebla

Un ataque esta noche en la colonia Santa Dora en Huauchinango dejó a un hombre privado de la vida.

Elementos de Seguridad Pública acudieron y acordonaron la zona, en espera de que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

