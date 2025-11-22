Asesinaron a un hombre en Huauchinango

Desde Puebla
Un ataque esta noche en la colonia Santa Dora en Huauchinango dejó a un hombre privado de la vida.
Elementos de Seguridad Pública acudieron y acordonaron la zona, en espera de que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
