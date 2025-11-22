Tonantzin Fernández impulsa la Rodada por la Libertad: ¡En Cholula, la violencia se frena!

Desde Puebla

*22 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, llevó a cabo con éxito la Rodada por la Libertad “Frenando la Violencia”, actividad organizada por el DIF Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula).

El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, representa un llamado urgente a reflexionar, visibilizar y actuar frente a cualquier forma de violencia. En este contexto, la rodada se convirtió en un acto simbólico que envía un mensaje contundente: en San Pedro Cholula no hay espacio para la violencia y trabajamos para frenarla desde su raíz.

Al finalizar el recorrido, las y los participantes se reunieron en la explanada de la Plaza de la Concordia, donde se realizó el llenado de una lona con mensajes a favor de la erradicación de la violencia.

Durante el evento, la presidenta Tonantzin Fernández Díaz hizo un llamado a las mujeres cholultecas: “No están solas; cuentan con su gobierno municipal. Todas somos una red de apoyo y de fuerza. Desde la administración municipal generaremos las condiciones para que la violencia sea erradicada y sancionada. ¡Nunca más una mujer violentada!”.

Por su parte, la presidenta honorífica del DIF Municipal, Lupita Fernández, alzó la voz para que las mujeres de San Pedro Cholula vivan una vida libre de violencia: “¡Viva la libertad de las mujeres y que viva la felicidad de las mujeres!”, enfatizó.

En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Villegas, destacó que construir entornos más seguros implica no sólo presencia policial, sino también prevención, acompañamiento y escucha activa. Recordó que, a través del área de Prevención del Delito, la ciudadanía puede acceder a asesoría y redes de apoyo cuando lo requiera.