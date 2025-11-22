Con sensibilidad y empatía, SEDIF entrega apoyos por 32 mdp a familias para una vida digna

* Al entregar 2,400 insumos, la presidenta del patronato, Ceci Arellano, refrendó el compromiso del organismo con las familias poblanas.

* Microrregiones de Atlixco, Izúcar, Chiautla, Acatlán y Tepexi fueron beneficiadas con programas Alimentarios, Inclusión, Infraestructura y Equipamiento Comunitario.

Desde Puebla

IZÚCAR DE MATAMOROS, Pue.– La presidenta del patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, reconoció la participación de habitantes provenientes de diversos municipios y delegaciones, que hicieron posible la jornada de entrega de apoyos, con el objetivo de generar mejores condiciones de desarrollo y elevar la calidad de vida.

En las microrregiones de Atlixco, Acatlán, Chiautla, Tepexi e Izúcar de Matamoros, Ceci Arellano reafirmó el compromiso del Gobierno Estatal y del SEDIF de acompañar a quienes enfrentan distintas carencias. Reiteró que la institución mantiene sus puertas abiertas para escuchar y atender sus necesidades.

El director general del SEDIF, Juan Carlos Valdez Zayas, detalló que los apoyos brindados a las microrregiones son otorgados con el objetivo de fortalecer la alimentación, la salud, la inclusión y el bienestar de las familias poblanas. Entre los beneficios destacan mil 200 despensas dirigidas a 400 personas de los programas de Atención Alimentaria en los Primeros Mil Días y de Atención a Grupos Vulnerables, con una inversión de 539 mil 316 pesos.

Mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples, se favoreció a 166 escuelas que avanzan en la transición de desayunadores fríos a calientes, con una inversión de 5 millones 454 mil pesos. Asimismo, se otorgaron raciones para 31 desayunadores calientes por 780 mil pesos y para 36 planteles en modalidad fría por 519 mil pesos.

En infraestructura comunitaria, con el programa de Salud y Bienestar Comunitario se apoyó a municipios de las cinco microrregiones con áreas recreativas infantiles, aparatos de ejercicio, sistemas de captación de agua de lluvia, huertos comunitarios y huertos escolares, con un monto de 3 millones de pesos.

En materia de inclusión, 780 aparatos ortopédicos fueron otorgados a igual número de beneficiarios, con una inversión de 3 millones 233 mil pesos. Además, 42 cuidadoras y cuidadores de pacientes oncológicos recibieron cheques de 5 mil pesos como reconocimiento a su labor.

A través del Programa de Obra Comunitaria, se equipan 111 desayunadores, 6 Unidades Básicas de Rehabilitación, 14 Estancias de Día y 16 Centros de Capacitación y Desarrollo (CECADE), con una inversión de 10 millones 979 mil pesos. De igual forma, el Fondo de aportaciones múltiples destinó 390 mil pesos para la UBR de Chiautla de Tapia, un millón 252 mil pesos para la UBR de Ixcamilpa de Guerrero y un millón 250 mil pesos para la modernización del Centro de Rehabilitación Integral de Izúcar de Matamoros.

También se equiparon 13 Estancias de Día en cada microrregión con una inversión de 3 millones 658 mil pesos, y se asignó un millón de pesos para fortalecer los talleres de los CECADE en las delegaciones de Atlixco, Izúcar de Matamoros y Tepexi.

Finalmente, el director general del SEDIF informó que se otorgaron más de 2 mil 400 apoyos a familias de estas zonas, con una inversión total superior a los 32 millones de pesos, lo que refleja el firme compromiso institucional con quienes requieren mayor respaldo y habitan en comunidades de alta vulnerabilidad.