Pavel Gaspar inspecciona obras en la zona de Jolalpan

El presidente del Congreso local, Pavel Gaspar, realizó la inspección del inicio de obra vado en Santa Ana Tamazola.
Acudió a Jolalpan, a recorrer su distrito, hacer una supervision de obra capilla de San Vicente y Paneles solares.
También tiene agendada una reunión con Mercaderos en Mitepec.
