Política

Pavel Gaspar inspecciona obras en la zona de Jolalpan

By Redaccion1 / 22 noviembre, 2025

Desde Puebla

El presidente del Congreso local, Pavel Gaspar, realizó la inspección del inicio de obra vado en Santa Ana Tamazola.

Acudió a Jolalpan, a recorrer su distrito,  hacer una supervision de obra capilla de San Vicente y Paneles solares.

También tiene agendada una reunión con Mercaderos en Mitepec.

You may also like

Categorías