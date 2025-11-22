Alejandro Armenta inauguró Centro Estratégico de Seguridad de Ajalpan

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, inauguró este sábado un nuevo Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística, ahora en Ajalpan.

El mandatario estatal señaló que la vida es lo más importante y es necesario preservar los factores que la cuidan, como seguridad, salud y la alimentación.

Destacó que el centro es un lugar de paz y un espacio para proteger y cuidar a los ciudadanos, por ello, se instalarán en total 15 este 2025.

“Sin duda, hay procesos que se dan en el ser humano y que generan violencia, por eso, este año Puebla fue el epicentro del deporte”, dijo el gobernador de Puebla.