Alejandro Armenta inauguró Centro Estratégico de Seguridad de Ajalpan

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, inauguró este sábado un nuevo Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística, ahora en Ajalpan.
El mandatario estatal señaló que la vida es lo más importante y es necesario preservar los factores que la cuidan, como seguridad, salud y la alimentación.
Destacó que el centro es un lugar de paz y un espacio para proteger y cuidar a los ciudadanos, por ello, se instalarán en total 15 este 2025.
“Sin duda, hay procesos que se dan en el ser humano y que generan violencia, por eso, este año Puebla fue el epicentro del deporte”, dijo el gobernador de Puebla.
You may also like
-
Con sensibilidad y empatía, SEDIF entrega apoyos por 32 mdp a familias para una vida digna
-
Dos hombres muertos y una mujer herida tras accidente sobre la Vía Atlixcáyotl
-
Confirman muerte de motociclista accidentado en San Pedro Cholula
-
Ariadna Ayala enciende la magia: inicia la Villa Iluminada de Atlixco 2025
-
Lo que comes hoy será la salud que disfrutes mañana