SSP pidió a municipios invertir 20% del Fortamun en seguridad

Erika Méndez
El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, pidió a los municipios invertir el 20% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y (Fortamun) en este rubro.
Destacó que desde hace dos semanas comenzó a reunirse con los alcaldes de Puebla, para verificar acciones de paz en la entidad.
Entre estas, hizo un llamado a la inversión del 20% del Fortamun y les advirtió que, de no dar cumplimiento, serán penalizados y el próximo año será reducido de manera significativa dicho recurso.
You may also like
-
Alejandro Armenta inauguró Centro Estratégico de Seguridad de Ajalpan
-
Asesinaron a un hombre en Huauchinango
-
Dos hombres muertos y una mujer herida tras accidente sobre la Vía Atlixcáyotl
-
Confirman muerte de motociclista accidentado en San Pedro Cholula
-
Ariadna Ayala enciende la magia: inicia la Villa Iluminada de Atlixco 2025