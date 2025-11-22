SSP pidió a municipios invertir 20% del Fortamun en seguridad

Erika Méndez

El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, pidió a los municipios invertir el 20% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y (Fortamun) en este rubro.

Destacó que desde hace dos semanas comenzó a reunirse con los alcaldes de Puebla, para verificar acciones de paz en la entidad.

Entre estas, hizo un llamado a la inversión del 20% del Fortamun y les advirtió que, de no dar cumplimiento, serán penalizados y el próximo año será reducido de manera significativa dicho recurso.