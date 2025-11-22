CESAT Sierra Negra fortalece seguridad, economía, identidad indígena y confianza comunitaria

Sábado 22 de noviembre de 2025

– El gobernador Alejandro Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum fortalecen la paz regional con un nuevo centro estratégico que brinda servicios, tecnología y oportunidades a la población.

Desde Puebla

AJALPAN, Pue.- El Gobierno de Puebla inauguró un nuevo Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT) en la Sierra Negra, un espacio que consolida la paz y la presencia institucional en Ajalpan. El gobernador Alejandro Armenta encabezó el corte de listón junto al presidente municipal Faustino Soriano Centeno, autoridades estatales y representantes de los pueblos originarios, quienes entregaron el bastón de mando como muestra de confianza y respeto comunitario.

El mandatario afirmó que este CESAT simboliza un compromiso directo con la gente, al señalar que “quien manda es el pueblo” y que su administración actúa para garantizar seguridad, salud y desarrollo. Reiteró su admiración hacia las comunidades indígenas de la región y confirmó nuevas acciones educativas y productivas que beneficiarán a las familias, incluida la futura Universidad Rosario Castellanos y un centro de transformación para agregar valor a los productos del campo.

El secretario de Seguridad, vicealmirante Francisco Sánchez, destacó que el CESAT permitirá operaciones rápidas y coordinadas entre Sedena, Marina, Guardia Nacional y policías estatal y municipal. Explicó que el punto estratégico mejora la capacidad de reacción, inhibe delitos y fortalece la logística regional, además de alinearse con la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch.

La directora del IPPI, Apolinaria Martínez, celebró que la Sierra Negra reciba atención real después de décadas de rezago. Aseguró que este CESAT representa un cambio verdadero para las comunidades indígenas y reconoció al gobernador por incluir a mujeres y liderazgos originarios en su gabinete, lo que consideró un acto de dignidad y justicia social.

El presidente municipal Faustino Soriano Centeno señaló que “la Sierra Negra está de fiesta” y agradeció el respaldo del gobierno estatal. Destacó que este proyecto responde a una petición histórica y se convierte en un punto seguro que también impulsa la economía local mediante la tienda 5 de Mayo, donde productores de la región podrán vender a precios justos.

Por su parte, Leticia Sandoval, habitante de Ajalpan consideró como una acertada decisión la construcción de un CESAT en ese municipio pues, al ser un paso para los estados de Oaxaca y Veracruz, se requiere proteger la integridad de todas y todos.

La obra incluye enfermería, sanitarios públicos, dormitorios, cafetería, módulo turístico, tienda 5 de Mayo y una torre de videovigilancia conectada al C5. Estos servicios ofrecen atención inmediata, fortalecen el turismo y brindan un espacio digno para quienes transitan o viven en la región.