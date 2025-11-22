Vuelca autobús de turismo en Michoacán; hasta ahora 7 muertos y 20 heridos

Excelsior

Una volcadura fatal de un autobús de turismo particular en el libramiento de Tiripetío tiñó de tragedia la madrugada de este sábado 22 de noviembre, dejando un saldo provisional de siete personas fallecidas y aproximadamente 20 lesionadas.

El percance ocurrió en la carretera Morelia–Pátzcuaro en Michoacán, en un incidente que ha generado una intensa movilización de cuerpos de emergencia y seguridad.

Despliegue Masivo de Servicios de Emergencia

El escenario del accidente se convirtió en un punto de acción para múltiples corporaciones, incluyendo Bomberos, Policía Morelia, la Guardia Civil, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Su labor se ha centrado en las tareas de rescate, la atención de los heridos y las primeras diligencias periciales.

Buscan la causa del accidente

Las autoridades han confirmado las cifras preliminares de víctimas, sin que hasta el momento se haya determinado la causa exacta que llevó a la volcadura del autobús.

De igual manera, se mantiene bajo reserva la identidad de las personas que perdieron la vida y de quienes resultaron lesionados.

Las labores de auxilio e investigación continúan activas en el sitio.

Afectaciones viales y recomendaciones

La magnitud del accidente y las investigaciones en curso han provocado importantes afectaciones al tránsito vehicular.

El flujo de Uruapan hacia Morelia está siendo desviado temporalmente por la tenencia de Tiripetío, lo que ha ocasionado congestionamiento vial en la zona.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a los automovilistas para que extremen precauciones y consideren rutas alternas mientras el personal de la FGE y los servicios de rescate finalizan sus trabajos en la carretera.