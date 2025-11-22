Confirman muerte de motociclista accidentado en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*22 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula informa que, la mañana de este día, a las 06:50 horas, se recibió el reporte de un motociclista lesionado por caída en la calle 16 Poniente, entre 5 y 7 Norte.

Al arribar al lugar, personal de emergencia localizó a un masculino de aproximadamente 25 a 35 años de edad, en calidad de desconocido, en posición de decúbito supino. Tras realizar la valoración correspondiente, se confirmó la ausencia de signos vitales.

Características del paciente:

Sexo: masculino

Edad aproximada: 25–35 años

Vestimenta: pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, chamarra azul marino, calcetines negros, tenis blancos y guantes negros.

En el sitio se localizó, aproximadamente a 50 metros, una motocicleta tipo M1, presuntamente involucrada en el incidente.

Elementos de Vialidad Municipal y Peritos, a cargo de la unidad T-052, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.