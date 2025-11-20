“Congreso de Puebla analiza posible destitución del alcalde de Ajalpan”: Julio Huerta

Jorge Barrientos

El diputado Julio Miguel Huerta Gómez, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla, confirmó que el Poder Legislativo podría aprobar la destitución del alcalde de Ajalpan, Vicente Sánchez Méndez, luego de que se dieran a conocer investigaciones federales y denuncias formales en su contra.

Huerta Gómez explicó que existe al menos una denuncia activa por presunta violencia política en razón de género, interpuesta por una funcionaria municipal, quien señaló haber sido víctima de agresiones, hostigamiento y actos que limitaron el ejercicio de sus funciones dentro del ayuntamiento.

De acuerdo con documentos presentados ante instancias electorales y federales, el edil habría incurrido en conductas como:

• Descalificaciones públicas hacia la servidora.

• Negación de información necesaria para el desempeño de su cargo.

• Retiro de responsabilidades administrativas sin justificación.

• Amenazas veladas relacionadas con su permanencia laboral.

Estas acusaciones derivaron en la apertura de un expediente federal y en el seguimiento correspondiente por autoridades locales.

El presidente de la Comisión de Gobernación señaló que, en caso de que las investigaciones avancen y se acrediten responsabilidades, el Congreso está facultado para aplicar sanciones, incluida la remoción del cargo.

Asimismo, Huerta Gómez recordó que los presidentes municipales no cuentan con fuero, cualquier servidor público que cometa una falta puede ser investigado y sancionado sin distinción.

“Quien la deba, que la pague y quien tenga denuncias en su contra que enfrente el proceso”, afirmó el legislador.

El Congreso del estado continuará revisando los elementos jurídicos y las denuncias vigentes para determinar si existen condiciones legales para someter la posible destitución del alcalde a votación en el Pleno.