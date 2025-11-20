Trabajadores del ayuntamiento de San Andrés Cholula participaron en “marcha Z: Alejandro Armenta

Cablebús es el gran proyecto de transporte para la zona conurbada

Erika Méndez

El cablebús es el gran proyecto de transporte para la capital y la zona conurbada, indicó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

En entrevista, dijo que aunque la licitación especifica que las obras concluirán en 2029, la inauguración será por etapas, debido a que son cuatro líneas y se inaugurarán conforme se vayan terminando.

En otro tema, el mandatario manifestó que mantendrá el trabajo y respeto con los presidentes de los 217 municipios, incluyendo a la alcaldesa Guadalupe Cuautle, pese a que denunció que trabajadores de dicho ayuntamiento participaron en la marcha de la Generación Z.

Respecto a la reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado miércoles, dio a conocer que fue para abordar temas del IMSS – Bienestar.

Resaltó que la entidad poblana se encuentra dentro del top 10 a nivel nacional en abasto de medicamentos, derivado del trabajo coordinado con la federación.