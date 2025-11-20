Pavel Gaspar descarta “contaminación política” por marchas de la Generación Z

Afirma que en el Congreso de Puebla hay armonía

Jorge Barrientos

El diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, aseguró que no existe contaminación política en relación con las recientes marchas realizadas por la denominada Generación Z en contra de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Gaspar Ramírez subrayó que no hay fracturas ni bloques políticos al interior del Poder Legislativo poblano. Señaló que ha sostenido reuniones con los distintos líderes de las fuerzas políticas que integran la actual legislatura, lo que —dijo— ha permitido mantener un clima de diálogo y cooperación.

“En el Congreso hay armonía, somos una sola legislatura y estamos trabajando en marcos únicos en materia social y de seguridad para las poblanas y los poblanos”, afirmó el diputado, quien añadió que existe una gran coordinación y visión compartida para atender las necesidades del estado.

Destacó que dentro del Congreso deben prevalecer los equilibrios, y que cada legisladora y legislador es libre de emitir su postura, particularmente en temas sensibles como la seguridad. Reiteró que siempre ha sido defensor de la democracia y del respeto a la pluralidad de ideas.

“Lo que nos identifica en el Congreso del estado es el respeto. Así debemos conducirnos también afuera: proponer, debatir, pero sin faltar al respeto”, puntualizó.

Con ello, el presidente de la JUGOCOPO reiteró que la actividad política y legislativa en Puebla se desarrolla en un ambiente de diálogo, civilidad y trabajo conjunto, alejándose de cualquier intento de polarización.