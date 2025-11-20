Campaña de vacunación en la BUAP contra enfermedades invernales: Lilia Cedillo

María Huerta
La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, señaló que, ante los fuertes fríos que azotan en Puebla y a fin de prevenir enfermedades, desde ayer la máxima casa de estudios emprendió una campaña de vacunación para la comunidad universitaria.
Expuso que las vacunas son influenza y covid-19, e aplican en el lobby del Edificio Multiaulas (EMA 1) del área de la Salud y concluirá este día a las 14:30 horas.
Los requisitos son: Número de seguridad social, cartilla de vacunación, CURP actualizado y el INE.
