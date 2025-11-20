Participaron 3 mil 400 alumnos en el desfile por 115 aniversario de la Revolución Mexicana

Erika Méndez

Un total de 3 mil 400 estudiantes participaron este jueves en el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

El recorrido arrancó desde la Avenida Reforma y calle 5 de Mayo, posteriormente recorrió el Bulevar 5 de Mayo para concluir en la 25 Oriente.

Los estudiantes forman parte de 14 instituciones educativas, entre estas el Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE), el Centro Escolar “Manuel Espinosa Yglesias”, la Escuela Normal Superior del Estado, el Agrupamiento de Banderas de México, entre otras.

En el desfile estuvieron el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier y el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib.