Video: Anuncia Armenta construcción de un Centro de Especialización Automotriz en 2026

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier anunció la construcción de un Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el Sector Automotriz en Cuautlancingo.

En conferencia de prensa, dijo que ya se cuenta con el terreno adquirido de manera directa con el propietario, debido a que encontraron que había dos personas fungiendo como intermediarias.

Señaló que sumado a ello, se podría instalar otro en Tehuacán, por el gran potencial del municipio; sin embargo, sigue en análisis.

En otro tema, reveló que con los módulos de maquinaria del estado la carretera federal de Amozoc a San José Chiapa se ampliará a dos carriles por sentido.