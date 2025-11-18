Video: Anuncia Armenta construcción de un Centro de Especialización Automotriz en 2026

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier anunció la construcción de un Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el Sector Automotriz en Cuautlancingo.
En conferencia de prensa, dijo que ya se cuenta con el terreno adquirido de manera directa con el propietario, debido a que encontraron que había dos personas fungiendo como intermediarias.
Señaló que sumado a ello, se podría instalar otro en Tehuacán, por el gran potencial del municipio; sin embargo, sigue en análisis.
En otro tema, reveló que con los módulos de maquinaria del estado la carretera federal de Amozoc a San José Chiapa se ampliará a dos carriles por sentido.
You may also like
-
Presupuesto de Egresos 2026 se estima en más de 131 mil millones; el incremento será del cuatro por ciento: Miguel Márquez
-
Narcomenudeo o cobro de piso, posibles causas del incendio en el bar La Coss: SSP
-
Denuncia Pavel Gaspar que partidos políticos se “montan” en manifestaciones ciudadanas
-
En 15 días nuevas leyes de aguas; advierte impacto para Puebla: Alejandro Carvajal
-
Video: Confirman matanza intencional en el antro LaCoss de Puebla capital