Narcomenudeo o cobro de piso, posibles causas del incendio en el bar La Coss: SSP

Erika Méndez
Narcomenudeo o cobro de piso habrían sido causas del incendio en el bar La Coss, asentó el titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González.
En conferencia de prensa, dijo que son las dos líneas de investigación hasta el momento.
Sin embargo, siguen ajustando la investigación, pues se tiene bastante información sobre lo ocurrido, lo que les permitirá determinar a los responsables.
