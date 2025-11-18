Denuncia Pavel Gaspar que partidos políticos se “montan” en manifestaciones ciudadanas

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado de Puebla, diputado Pavel Gaspar Ramírez, lamentó que grupos y partidos políticos se “monten” en manifestaciones ciudadanas como la de la denominada Generación Z, realizada el fin de semana en la capital poblana.

Pavel Gaspar se pronunció a favor de la paz social tras dicha movilización, pero rechazó de manera tajante cualquier acción de violencia en el marco de la protesta, al señalar que este tipo de expresiones deben mantenerse dentro de los cauces legales y pacíficos.

El legislador reiteró que las y los jóvenes tienen abiertas las puertas del Congreso del Estado de Puebla para formar mesas de diálogo y exponer directamente sus inquietudes, propuestas y preocupaciones, con el fin de construir soluciones conjuntas desde el Poder Legislativo.

Asimismo, Gaspar Ramírez refrendó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al asegurar que ambas autoridades encabezan proyectos que buscan atender las demandas de la población, particularmente de las juventudes.

El presidente del Congreso local hizo un llamado a que las futuras movilizaciones se desarrollen de forma pacífica, ordenada y auténticamente ciudadana, sin la intervención ni manipulación de actores políticos que, dijo, sólo buscan lucrar con el descontento social.