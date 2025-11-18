En 15 días nuevas leyes de aguas; advierte impacto para Puebla: Alejandro Carvajal

Jorge Barrientos

El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo señaló que, en un plazo aproximado de 15 días, podría aprobarse en el Congreso de la Unión la Ley General de Aguas Nacionales y la Ley Nacional de Aguas, ordenamientos que actualizarán el marco jurídico en materia hídrica en el país y que tendrían impacto directo en estados como Puebla.

Carvajal Hidalgo explicó que ambas iniciativas se encuentran en proceso de análisis legislativo y que, de acuerdo con los tiempos y los acuerdos entre los grupos parlamentarios, podrían someterse a votación en el corto plazo en la Cámara de Diputados.

El legislador recordó que Puebla enfrenta serios problemas de sobreexplotación de mantos acuíferos, contaminación de ríos y conflictos por el acceso al agua, por lo que la aprobación de las nuevas leyes resultará determinante para regular:

El otorgamiento y revisión de concesiones a empresas en la entidad.

La distribución de agua potable en zonas urbanas y rurales.

La protección de cuencas y cuerpos de agua estratégicos para el estado.

Subrayó que uno de los ejes centrales de la reforma es garantizar el derecho humano al agua, establecer límites más claros a la explotación del recurso y fortalecer la supervisión sobre quienes lo utilizan con fines industriales y comerciales, tema especialmente sensible en regiones poblanas donde la población ha denunciado falta de acceso, mala calidad del líquido o afectaciones por descargas contaminantes.

Carvajal Hidalgo consideró que la eventual aprobación del nuevo marco jurídico, largamente postergado, representaría “un avance significativo” para la política hídrica nacional y abriría la puerta a una mayor vigilancia ciudadana en estados como Puebla frente a posibles abusos o acaparamiento del recurso.

Finalmente, el diputado llamó a la ciudadanía poblana, a organizaciones sociales y a colectivos ambientalistas a mantenerse atentos al proceso legislativo y participar en los espacios de discusión que se habiliten, al tratarse de normas que impactarán directamente en el acceso, manejo y protección del agua tanto en Puebla como en el resto del país.