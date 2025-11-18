Presupuesto de Egresos 2026 se estima en más de 131 mil millones; el incremento será del cuatro por ciento: Miguel Márquez

-Ley de Egresos 2026 dará prioridad a fortalecer la seguridad, el desarrollo social, la educación, la salud y el campo

Desde Puebla

En rueda de prensa, el diputado Miguel Márquez Ríos señaló que la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2026 busca fortalecer la seguridad, el desarrollo social, la educación, la salud y el campo, a través de una visión social y humanista alineada con el Plan Estatal de Desarrollo.

El también presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público dio a conocer que en el proyecto de egresos 2026 no existirán nuevos impuestos, y se estima un monto aproximado de más de 131 mil millones de pesos, lo que representa un incremento nominal del cuatro por ciento, respecto al ejercicio anterior.

Miguel Márquez refirió que las prioridades para la Ley de Egresos 2026 serán la educación, salud, seguridad pública, infraestructura y programas de bienestar social.

“El paquete fiscal estará distribuido para acciones de desarrollo social, desarrollo económico y otros clasificados que se tienen, así como gastos de inversión y proyectos como es el Sistema de Transporte Cable Bus, la Universidad del Deporte, la infraestructura hídrica, el Ecoparque Flor del Bosque, el Centro Integral de Rehabilitación y de Especialidades.

Así como todo lo que conlleva el análisis que se realizará en el Congreso del Estado por parte de las comisiones respectivas, donde se analizarán y escucharán las voces de todos los y las participantes de los órganos colegiados”, afirmó el diputado.

Ley de Ingresos 2026, enfocada en fortalecer la autonomía fiscal y sin considerar nuevos impuestos: Guadalupe Vargas

Tras la entrega del Paquete Económico 2026, esta semana comenzará el análisis de la Ley Ingresos del Estado y las de los 217 municipios. En lo que respecta a la política de la entidad, se pretende fortalecer la autonomía fiscal y no se consideran nuevos impuestos.

La diputada detalló que, para el ejercicio fiscal 2026, a través de la Ley de Ingresos del Estado, se proyectan recursos por 131 mil 365 millones de pesos derivados de los fondos federales, impuestos, productos, derechos y aprovechamientos.

“Este Paquete Fiscal está enfocado en poder aumentar la autonomía fiscal que tiene el Gobierno de Puebla, que tiene Puebla como Estado. Y esto tiene que ver con que los ingresos generados a nivel local, son alrededor del 10 por ciento (…) y el 90 por ciento de los recursos emanan de la Federación”, indicó.

La legisladora expuso que la Ley de Ingresos 2026 prevé un incremento del cuatro por ciento correspondiente a la inflación y que está relacionado con factores macroeconómicos.