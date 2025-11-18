Sheinbaum adelanta que canasta básica se mantiene en $910.00; se renovará el Pacic

MILENIO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la canasta básica se mantendrá en un precio de 910 pesos, con la renovación del acuerdo denominado Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) que será firmado hoy al medio día.

“No hay aumento y colaboran con esto desde productores hasta comercializadores de las tiendas de autoservicio”, expresó.

Durante la conferencia matutina que celebra desde Palacio Nacional, la mandataria destacó que esta acción permite la estabilidad del precio de la canasta básica.

Refirió que lo anterior, es importante para la economía popular, ya que evita la inflación y el aumento de precios en productos esenciales para la alimentación de una familia.

“Agradecemos a todos los empresarios que es muy importante para la economía popular que no haya inflación”, refirió.

El acuerdo, que se renueva cada seis meses, será firmado hoy a las 12 del mediodía.