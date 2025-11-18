Rommel Pacheco anuncia 74 mundialitos y seis copas de futbol rumbo al Mundial 2026

TODO ES POLÍTICA
Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), informó sobre la organización de torneos de futbol abiertos a toda la sociedad mexicana.
Los equipos podrán competir en 74 mundialitos y en cinco copas temáticas:
- Copa Conade
- Copa paralímpica
- Copa de barrio
- Copa de las y los trabajadores
- Copa edad de oro
Pacheco adelantó que la inauguración de estos torneos se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, un espacio emblemático del deporte nacional.
La presidenta Sheinbaum subrayó que estas iniciativas buscan que el Mundial se viva en cada rincón del país, fomentando la práctica deportiva, la convivencia y el orgullo nacional. Con ello, el gobierno pretende que la Copa Mundial 2026 deje un legado duradero en la sociedad mexicana, más allá de los partidos oficiales.
