Mueren dos mexicanos y 7 desaparecen por tormenta de nieve en la Patagonia chilena

Al menos dos turistas han muerto y otros siete permanecen desaparecidos luego de que fueran sorprendidos por una tormenta de nieve y fuertes ráfagas de viento cuando realizaban una caminata en los glaciares de las Torres del Paine, en la Patagonia chilena, informó el martes el gobierno.

La emergencia se produjo en la tarde del lunes cuando condiciones climáticas adversas golpearon distintos puntos del Parque Nacional Torres del Paine, un extenso complejo natural en el sur del continente y conocido por sus exuberantes paisajes y desafiantes senderos.

Según explicó el delegado presidencial de la región de Magallanes, Guillermo Ruiz, un grupo de turistas se extravió cuando realizaba una caminata en un complejo circuito y fue sorprendido por una “situación climática bastante complicada”.

Las dos víctimas fatales son de origen mexicano: un hombre que fue hallado sin vida por los socorristas dentro del parque y una mujer que fue rescatada con hipotermia, pero no resistió y falleció mientras era trasladada a un refugio.

Al menos otras siete personas se encuentran desaparecidas, mientras un excursionista logró ser evacuado tras contactar a los servicios de emergencia.

“Actualmente la labor está enfocada en la búsqueda y rescate de estas personas, para lo cual existe un despliegue operativo importante”, dijo Ruiz a los periodistas. Advirtió, sin embargo, que los trabajos se desarrollan de forma lenta por las malas condiciones climáticas. “Es una compleja situación que está desde ayer”, enfatizó.

Los equipos incluyen personal de Carabineros, del Ejército y de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), así como rescatistas y profesionales especializados en alta montaña, agregó.

La CONAF, por su parte, decretó el cierre de algunos sectores del parque para “resguardar la seguridad de los visitantes y, simultáneamente, facilitar las operaciones de búsqueda y rescate”.

Con una superficie de unas 227 mil 298 hectáreas, Torres del Paine es uno de los destinos naturales más icónicos para el turismo de aventura, conocido por sus paisajes que incluyen montañas, glaciares, lagos de color turquesa y extensas estepas patagónicas.

Sin embargo, las complejas y volátiles condiciones climáticas suponen un desafío incluso en los meses de verano, cuando la región puede sufrir súbitos cambios atmosféricos. El lunes se registraron nevadas intensas y ráfagas de viento que alcanzaron los 193 kilómetros por hora en el lugar donde el grupo se extravió.

Andres Ignacio, un chileno que se encuentra en el parque y logró regresar a uno de los refugios con su grupo, relató a The Associated Press que las condiciones meteorológicas empezaron a cambiar el domingo en la noche y recrudecieron el lunes.

“Salimos con ráfagas de 100 kilómetros por hora continuas y con granizo en la cara y cuánto más subíamos más aumentaba el viento y el frío”, explicó. “Daba temor pensar que uno se podía congelar porque realmente hacía mucho frío”, agregó.