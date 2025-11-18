Portugal humilla a México y los elimina del Mundial Sub-17

EXCELSIOR

Se acabó la ilusión de México en el Mundial Sub-17. El Tricolor juvenil cometió varios errores sobre el Campo 3 de la Aspire Zone de Doha, Qatar, finalizó el partido con 9 futbolistas, mientras que Portugal dominó y se llevó la victoria por 0-5 para avanzar a los Cuartos de final.

México portó la indumentaria con el que se le verá en el Mundial 2026. El Tricolor fue dominado por Portugal y cometió errores que le costaron caro en el primer tiempo.

El combinado luso tuvo un primer aviso al minuto 11. Un pelotazo al área, combinado con el fuerte viento, fue a puerta mexicana, donde Santiago López se quedó con el balón en dos tiempos.

El primer error mexicano llegó dos minutos después. Ian Olvera no pudo despejar el balón, después José Navarro se barrió y derribó a Duarte Cunha en el área, por lo que el árbitro central marcó la penal máxima. Rafael Quintas engañó a Santiago López y mandó su disparo a la derecha al 15’.

Cuando el Tricolor buscaba equilibrar las acciones, sufrió una expulsión. José Navarro derribó a un lusitano. Se solicitó el Sistema de revisión en video, se dictaminó conducta violenta con lo que el árbitro le sacó la roja al jugador mexicano al 33’.

Con 10 jugadores, México mostró la garra. Luis Gamboa recibió un pase filtrado y su remate fue rechazado por el arquero, aunque se marcó fuera de juego al 38’. Después, Portugal controló las acciones.

Portugal inició a tambor batiente el segundo tiempo. México cometió otro error defensivo, los lusos los tomaron mal parados. Zeega filtró el balón para Anisio Cabral, quien se quitó al portero y mandó el balón al fondo para el 0-2 al 48’.

La Selección Mexicana trató de meterse al partido. Máximo Reyes robó el esférico, cedió para Adrián Villa, quien mandó un remate de media distancia cerca del poste derecho al 68’.

De nueva cuenta, el empuje de Villa fue factor. Peleó el balón con todo, mandó un servicio y el remate de cabeza de Lucca Vuoso fue flojo al 69’.

El 0-3. Tras una buena combinación en el centro de campo, Mateus Mide llegó sin presiones al área, hizo una pausa para llegar a línea final y mandar una diagonal que Zeega mandó al fondo al 81’.

El 0-4. Portugal de nuevo hizo ver mal a la zaga mexicana. Mide llegó a línea final, mandó diagonal que desvió Santiago López para que el balón quedara a la deriva y Miguel Figueiredo remató a puerta al 83’.

El 0-5 definitivo. Con un desorden defensivo, otra diagonal fue letal para que Yoan Pereira empujara el balón al fondo al 85’.

Para colmo, México finalizó con 9 jugadores por la expulsión del portero Santiago López, quien se precipitó al cortar un avance y derribó a Joao Aragao.