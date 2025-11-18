Operativos de seguridad estratégicos permiten detener a 93 personas: SSP

– Destaca la desarticulación de una banda dedicada a desmantelar vehículos robados en Zacatlán y la detención de un sujeto vinculado con hechos violentos en Huixcolotla.

– Del 10 al 15 de noviembre, las fuerzas de seguridad implementaron 290 acciones que permitieron asegurar 188 envoltorios con posible, 33 vehículos y 13 armas de fuego.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Mediante operativos estratégicos y trabajos de coordinación interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades federales y municipales, detuvo a 93 personas durante el periodo que comprende del 10 al 15 de noviembre.

Entre las acciones de la última semana se encuentra la desarticulación de un grupo delictivo dedicado a desmantelar vehículos robados en Zacatlán y la detención de “El Shower”, presuntamente relacionado con hechos violentos en Tecamachalco, Palmar de Bravo y Huixcolotla.

Además, se realizaron patrullajes por aire y tierra con el propósito de fortalecer la presencia policial, prevenir conductas delictivas y garantizar atención oportuna a la ciudadanía en la zona limítrofe de Puebla y Guerrero. También, se efectuó un operativo para rescatar a tres hombres, víctimas de secuestro virtual en Tehuacán.

A lo anterior, se suma la implementación de 290 acciones policiales que permitieron asegurar 188 envoltorios con posible, 33 vehículos relacionados con delitos, 26 cartuchos útiles y 13 armas de fuego de distintos calibres.