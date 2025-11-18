Dos hipótesis acerca de los homicidios en el tugurio La Coss: Félix Pallares

María Tenahua

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, destacó que cuentan con dos hipótesis respecto a los asesinatos en el antro LaCoss

Dijo que existe la posibilidad de cobro de piso o un ataque directo.

Refirió que el secretario Seguridad Pública del estado, Francisco Sánchez González señaló que las causas pueden ser las antes mencionadas y sobre eso se trabaja para esclarecer los hechos.

Como autoridad municipal, están proporcionando la información necesaria.

Al ser cuestionado si cuentan con reportes de cobro de piso en otros negocios o establecimientos, respondió que “hasta el momento no se registra ningún reporte”.