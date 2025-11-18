Video: Personajes de Los Simpson incluidos en video de campaña negra contra la Angelópolis

María Huerta
A través de un video en redes sociales de los personajes populares de ‘Los “Simpson”, se comenzó a difundir una campaña negra contra el municipio de Puebla.
El video de 1:20 de duración expone la problemática de la ciudad poblana como el exceso de baches, delincuencia, el mal sistema RUTA y
el pésimo desempeño del equipo de fútbol, Puebla FC
Del mismo modo, plantea algunas situaciones cómicas en la ciudad y que se hicieron virales, como la caída de poblanos al tropezar con un bolardo.
You may also like
-
Dos hipótesis acerca de los homicidios en el tugurio La Coss: Félix Pallares
-
Mueren dos mexicanos y 7 desaparecen por tormenta de nieve en la Patagonia chilena
-
Sheinbaum adelanta que canasta básica se mantiene en $910.00; se renovará el Pacic
-
Video: Anuncia Armenta construcción de un Centro de Especialización Automotriz en 2026
-
Video: Confirman matanza intencional en el antro LaCoss de Puebla capital