En Atlixco, Ariadna Ayala encabezó jornada de bienestar

Desde Puebla
La presidenta Ariadna Ayala, a través de la Secretaría de Bienestar, realizará el domingo 23 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, una Jornadas Bienestar con el objetivo de acercar programas y servicios que mejoren la calidad de vida de las familias atlixquenses.
Participarán diversas áreas municipales como Bienestar Animal, que ofrece la Jornada de adopción; la Tienda de Abasto Popular, con productos básicos a bajo costo; y el Centro Especializado para la Atención de la Mujer, que brindará orientación e información especializada.
Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno de Ariadna Ayala por fortalecer el bienestar social, promover la participación ciudadana y consolidar una comunidad más justa y solidaria.
