Experto en voleibol y softbol, el sedicente director de Protección Civil en Huauchinango

Darle a alguien un nombramiento para el que CLARAMENTE no está capacidad es un vil acto de corrupción, compadrazgo y amiguismo, que debería ser investigado a fondo.

Y, si usted acepta un puesto en el servicio público para el que no reúne los mínimos requisitos, como preparación o experiencia, entonces TAMBIÉN comete una grave corruptela, principalmente si una o más personas mueren no solamente a consecuencia de un fenómeno natural, sino por la incapacidad del ayuntamiento, el edil de Huauchinango y su director de Protección Civil de prevenir y apoyar a la gente ante las inminentes lluvias e inundaciones: Suman 80 muertos y 18 desaparecidos por lluvias e inundaciones

Sí, fenómenos naturales son inevitables y, a veces, imprevisibles, pero la corrupción, apatía, indiferencia e incompetencia no y, por ende, el presidente de Huauchinango, Rogelio López Angulo y a su director de Protección Civil, Rafael Rodríguez Guevara, deberían ser investigados por la Fiscalía General del estado y el Congreso local tras su PÉSIMA GESTIÓN frente a la tragedia que enlutó a decenas de familias en la Sierra Norte: 30 mil damnificados en Puebla por las lluvias; confirman 9 decesos en Huauchinango

De inicio, la fiscalía y diputados locales tendrían que preguntar a López Angulo por qué o cuáles criterios usó, para nombrar como director de Protección Civil a un ¡experto en voleibol y softbol!, que, además, él mismo se define con cursos en gestión de la calidad, igualdad laboral y/o prevención de la violencia de género.

APATÍA, CORRUPCIÓN Y OMISIÓN MORTALES

En la ficha que el propio ayuntamiento de Huauchinango ofrece sobre SU director de Protección Civil, casi nada apunta a que Rafael Rodríguez Guevara sea un VERDADERO experto en esa materia, ya que su mismo CV detalla que, como burócrata del sector educativo, estaba a cargo de PROGRAMAS de emergencia, pero en ninguna parte del documento se detalla que, antes del puesto que le dio López Angulo, haya tomado cursos de ese tema o se haya desempeñado en algún municipio.

Rodríguez Guevara supuestamente tiene la licenciatura en Educación Secundaria, especialidad en Telesecundarias y él mismo presume: “ Me he podido desempeñar en el ámbito deportivo impulsando el Voleibol en el municipio, consolidando la liga de Voleibol de febrero de 2024 a octubre del mismo año, así mismo he aperturado la escuela de iniciación de voleibol, iniciando con 7 alumnos de 7 a 12 años y de 13 a 18 años, a la fecha se cuentan con un total 80 niños en todas sus categorías, consolidando la “Escuelita” ESCUDEVOL como la primera de la región, Así mismo pertenezco a un equipo de Softbol donde me desempeño como Pitcher permitiéndome ir a participar a otras regiones en ese deporte”.

Así que, de acuerdo al perfil académico que el gobierno municipal y el propio funcionario ofrecen a los huauchinanguenses, queda claro que su titular de Protección Civil CARECE tanto de la preparación formal como de la experiencia, para enfrentar fenómenos naturales, como las lluvias, inundaciones y demás, que pueden afectar una región hermosa, pero vulnerable ante el clima, como Huauchinango.

¿Por qué demonios López Angulo puso en Protección Civil a un sedicente experto en voleibol, softbol?. Si es tanta su amistad o compromiso con Rodríguez Guevara, ¿por cuál razón no lo hizo director de Educación, deportes o cualquier otro rubro MENOS técnico?: López Angulo sigue sin entender: Vecinos lo acusan de nueva omisión en Protección Civil

JUICIO POLÍTICO POR LA CLARA OMISIÓN

Muchos murieron en Huauchinango no solamente por las lluvias e inundaciones, sino por la irresponsabilidad y laxitud de López Angulo y su gobierno en el rubro de Protección Civil. Hoy día, los gobiernos federal y estatal mantienen la búsqueda del pequeño Tadeo, una de las víctimas: Video: Se mantiene búsqueda del menor desaparecido en Huauchinango, reiteró Armenta

La Constitución Política de Puebla establece que un presidente municipal puede ser sometido a juicio por “actos u OMISIONES que redunden en perjuicio de los derechos públicos fundamentales o de su buen despacho”, incluyendo el DERECHO a la VIDA. Este contexto, empero, hace OBLIGATORIO que la FGE, el Congreso local y la CEDH INVESTIGUEN a fondo la actuación del edil, su director de Protección Civil y TODO el gobierno de Huauchinango ANTES, durante y después de las inundaciones: Emergencia: Bajo inundaciones Huauchinango por lluvias intensas y múltiples afectaciones

Las secuelas del fenómeno meteorológico y la tardía y/o NULA actuación del ayuntamiento no solamente generaron pérdidas económicas, materiales o estrés, sino que fallecieron varias personas, ellas y sus allegados exigen una VERDADERA INVESTIGACIÓN y justicia.

¿O dichas muertes quedarán, como casi siempre sucede en estos casos, impunes?

