Emergencia Bajo inundaciones Huauchinango por lluvias intensas: autoridades atienden múltiples afectaciones

Abelardo Domínguez

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han provocado diversos daños en el municipio de Huauchinango, movilizando a la Dirección de Protección Civil y Bomberos para atender la emergencia en coordinación con autoridades locales.

Entre los incidentes reportados se encuentran:

10 árboles caídos, que han afectado vialidades, líneas eléctricas y telefónicas, además de obstruir la Carretera Federal México-Tuxpan.

5 deslizamientos de tierra, incluyendo bloqueos en los caminos hacia las comunidades de Puga y Tlalcoyunga, así como un deslave en la Colonia Constitución que amenaza viviendas cercanas.

2 desbordamientos de río, uno en la Colonia El Ahuacatal y otro en la Colonia Adolfo López Mateos, afectando calles principales.

1 poste en riesgo de colapsar en el paraje “Los Caracoles”, rumbo a Puga.

La SCT trabaja junto al municipio para liberar tramos afectados de la carretera México-Tuxpan, especialmente entre Catalina y el Puente de Necaxa, donde se han registrado deslaves y caída de árboles.

Con maquinaria municipal, se han despejado caminos para permitir el acceso a las comunidades.

La CONAGUA informó que Huauchinango registró 172 mm de lluvia por metro cuadrado, ubicándose entre los cinco municipios con mayor precipitación en Puebla. Se prevé que las lluvias continúen durante las próximas 72 horas, por lo que se recomienda a la población:

Mantenerse informada a través de canales oficiales.

Revisar las condiciones de sus viviendas.

Evitar zonas cercanas a ríos y laderas.

No salir durante la lluvia y conducir con extrema precaución.

Las autoridades continúan en alerta para atender cualquier eventualidad y proteger a la ciudadanía.