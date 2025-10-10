Murió mujer a bordo de una unidad de transporte público en Teziutlán

Abelardo Domínguez

Una mujer de la tercera edad perdió la vida –al parecer por un probable infarto- esto cuando se encontraba a bordo de una unidad de transporte público de la línea VIA, la cual se dirigía a la zona centro de esta ciudad de Teziutlán.

Este hecho se registró a la altura del barrio de Chignaulingo, a unos metros del lugar conocido como “La Maceta”.