Purpple K platica sobre “Soho”, “Renta” y “No 1 Like U”, los sencillos que ha lanzado de lo que será “Bet4”, su álbum debut

El intérprete y compositor mexicano está considerado una de las promesas del género urbano nacional.

Por Mino D’Blanc

“Bet4” es el álbum debut de Purpple K, compositor e intérprete mexicano, considerado una de las grandes promesas musicales del género urbano nacional.

Es oriundo del Estado de México, tiene 19 años de edad y su género es precisamente el urbano haciendo fusiones scon reggaetón, trap, R&B y el house. Ha lanzado de dicho álbum a la fecha “Renta” y “Soho” y el más reciente es “No 1 Like U” del que hizo su lanzamiento el miércoles 1 de octubre.

Platicamos con él gracias a las finas atenciones del licenciado José Luis Toledo Madrigal, de Universal Music.

MD’B: Tienes mucha energía, mucho flow sobretodo en la música urbana que manejas.

KP: Sí claro, muchas gracias. Yo soy del estado de México, tengo 19 años, Purpple K es mi nombre artístico y sí me gusta mucho la música urbana, el reggaetón, el trap, el R&B, sobretodo el R&B así como canciones más lentas, eso me gusta muchísimo.

MD’B: ¿En qué momento de tu vida decidiste ser cantante?

PK: Sinceramente desde que conocí la música, desde que vi que hacer una canción no era tan complicado como lo parecía en mi cabeza fue cuando sentí esa conexión y esa facilidad de hacer las cosas, de escribir, de cantar, de interpretar y todo y fue cuando me di cuenta y dije “yo quiero hacer esto hasta mi último día”.

MD’B: Siendo tan joven, ¿qué te dijeron tus papás de tu decisión de dedicarte a la música?

PK: En un principio era más complicado que lo entendieran porque siempre saliendo de la escuela me iba a sesiones, me iba a hacer música o llegaba aquí a mi casa y me ponía a componer. Claro, lo entiendo porque ellos querían que me dedicara a una carrera, pero fue justo cuando firmé el año con la disquera se dieron cuenta que sí se puede y siempre me han apoyado bastante, eso se los agradezco mucho, pero en sí en un momento para ellos era pensar que solamente era un hobbie mío y ahorita ya se dieron cuenta que realmente ya es mi trabajo.

MD’B: ¿Con qué instrumento compones?

PK: A mí me gusta mucho componer sobre una instrumental hecha y también me gusta mucho componer con la guitarra. Yo no toco demasiado la verdad, yo soy muy principiante en la guitarra pero me gusta muchísimo también como que siento que componiendo con un instrumento te sientes más conectado a la música realmente.

MD’B: ¿Tus canciones son vivencias propias, vivencias de otras personas o te llega una palabra y te surge hacer una canción? Por ejemplo, ¿cómo surgió “Soho” y cómo surgió “Renta”?

PK: Estas canciones surgieron mediante justo vivencias mías. “Renta” se me ocurrió cuando iba saliendo de la escuela, iba un poco como agüitado y ya venía justo a mi casa; un amigo me mando el beat de la canción, me mandó solamente lo instrumental y me empecé a imaginar como cosas encima de esto, ya después en la combi venía tecleando a mi teléfono todo lo que se me ocurriera. “Soho” salió también de una vivencia. Siempre he sido alguien como bastante sentimental y me ha gustado como conectar de esa manera con las personas, entonces trato de aprovechar eso.

MD’B: ¿Eres nostálgico, eres deprimido sobretodo a la hora de componer?

PK: Siento que soy muy flexible. Depende también el tema de la rola. A mí me gusta muchísimo dejarme llevar, dejar también sobre lo instrumental ver de qué puedo hablar, qué es lo que me lleva, qué es lo que pienso y también me gusta indagar en diferentes temas, no siempre hacer un tema sobre una misma situación, no siempre voy a hacer una canción de “¡Ay! Te extraño y vuelve”; a veces voy a decir también algo como “ayer estaba revisando algunas cosas y me encontré una sudadera, entonces eso me hizo pensar en ti”. Irse un poco más profundo de lo que realmente podría ser.

MD’B: A tu edad hablas tanto del amor y del desamor. ¿Tan mal te han tratado?

PK: Sí, sí, aunque no me lo creas sí (ríe).

MD’B: ¿Cuántos amores has tenido? ¿Cuántas novias?

PK: Justo es eso; no he tenido tantas novias, pero sí me han lastimado. Es más, la mayoría de mis canciones son de algo no correspondido, de que nunca se llega a algo concreto. Voy a sacar ahora en noviembre un álbum que se llama “Vent4” y lleva justo ese nombre porque habla de eso, de que una venta es como una versión no terminada de algo.

MD’B: “Bet4” lo escribes con el número 4. ¿Por qué?

PK: Porque justo me gusta que tenga es concepto y esa técnica de que es algo que no está terminado, como algo de una programación y así. Yo lo veo de esa manera, por eso lo pongo con el número 4.

MD’B: El 4 tiene mucho que ver con la música. ¿También tiene que ver con eso?

PK: Sí, además es mi número de la suerte, entonces cuadró perfectamente ahí el número.

MD’B: ¿Cómo llegó “Soho” a tu vida?

PK: Surgió porque este amigo que se llama Doa, que fue el que produjo la mayoría del álbum y yo hemos sido los mejores amigos desde hacen mucho tiempo, entonces siempre hemos trabajado juntos, es muy bueno. Me manda un guion beat y me dice “mira, este beat está bien feliz, está bien contento” y de hecho el beat se llamaba “Felicidoa” y yo lo escuché y estaba bien triste, se me hizo como bien curioso que él lo escuchaba bien feliz y yo lo escuchaba triste, entonces vamos a tener el contraste con esos sentimientos.

MD’B: ¿Qué fusiones musicales hiciste con “Soho”?

PK: En esta canción toda la parte de la producción la hicimos digamos melódica, así como house. Música como tipo de antro, digamos, pero hablando de manera melódica y sentimental. Procuramos mucho cuidar esas partes como los puentes, que tuviera así como los sintetizadores y los bajos bien intensos para que se sienta como más llegadora.

MD’B: Platícanos del video de “Soho”.

PK: El día que hicimos ese video hicimos todos los visualizers del álbum de las diez canciones que teníamos en ese entonces y “Soho” fue una de ellas, entonces el video fue dirigido por un director que se llama Baldo y que es muy talentoso también. Siempre me ha gustado involucrarme en todas las partes de la módica porque al fin y al cabo siento que así puedo llenar un poco más el hecho de lo que yo quiero transmitirle a la gente con el proyecto, entonces ese video lo dirigió Baldo y yo como que le dije de qué manera quería junto con todo el equipo que se viera, que la gente lo recibiera visualmente. Ese y los otros videos los hicimos en una cabañita en el sur de la ciudad; es un lugar bien bonito, nos aventamos siete videos en un día porque también hicimos de otra que ya no salió, pero la verdad muy chido pero muy cansado también.

MD’B: ¿En el video participan modelos, alguna mujer?

PK: No, en ninguno de los visualizers participan chicas, solamente yo. Solamente en los que van a salir ahora de las dos últimas canciones que hicimos.

MD’B: ¿Cómo llegó la canción “Renta”?

PK: Se llama así la canción porque en el coro dice “ven y paga la renta por vivir todo este tiempo haciéndome ilusiones en la cabeza”. Es como sí es justo lo que sientes con una persona de que “oye, pues qué onda, estás aquí y no me dices nada” y yo lo interpreté de esa manera como de “estás tanto tiempo en mi cabeza y no me has pagado ni la renta”.

MD’B: Platícanos del video de “Renta”

PK: Ese sí fue cien por ciento dirigido por Baldo. La verdad es que me gustó muchísimo. Se ve la parte sentimental mía, sentado en una silla entre cosas y así. Y justo eso, como de esos momentos que te quedas pensando y analizando cosas, tirado en el piso mirando al techo, como eso. Como que tratamos de transmitir esa transparencia que a veces a uno le falta no, como en los videos de que a veces uno quiere salir con coches y con chavas y todo, pero también creo que a veces está chido de esa parte introspectiva de cómo es uno a veces en su cuarto de que está agüitado y se queda viendo al techo.

MD’B: Tuvieras las canciones o las producciones discográficas que tuvieras, ¿qué es lo que nunca cambiarías de tu sonido, de tu forma de componer?

PK: Yo creo que algo que nunca cambiaría sería que la música se sienta genuina. dd

MD’B: ¿Cuántas canciones tienes compuestas a la fecha?

PK: A la fecha afuera yo creo que son unas 25 o 30 canciones más o menos, también juntando las colaboraciones en las que yo aparezco y todo eso, pero música inédita tengo demasiadas, tengo más de 250 canciones yo creo.

MD’B: Para el disco que vas a sacar sobre “Bet4”, ¿sobre cuántas canciones decidiste que ibas a sacar el disco?

PK: En un principio habíamos hablado que iban a ser solamente seis canciones porque eran realmente las que existían…

MD’B: ¿Iba a ser un EP, por así decirlo?

PK: Sí, justo. Ya después lo estuvimos valorando un poquito más y dijimos que le hacía falta ser un poco más extenso, entonces dijimos que fueran dos canciones más, de las cuales una en colaboración con un gran artista que se llama Blue Rojo y que tiene una voz increíble, la neta, y otra con un proyecto que me gusta mucho de unos amigos que se llama Tres Delinquentes y la canción se llama “No 1 Like U”, que es la que lanzamos el pasado miércoles 1 de octubre en el que tengo colaboración con ellos y con Micky Glocky. Con esta canción nos ha ido muy bien desde la fecha en que la presentamos y en el mes de noviembre lanzaré el sencillo que grabé con Blue Rojo.

MD’B: ¿Por qué tanto fusionar el español con el inglés?

PK: Me gusta mucho esa mezcla la verdad. Siento que es algo de que no todas las cosas que digas van a sonar igual si lo dices ya sea en un tono diferente o en un idioma diferente y no sé, se me ocurrió mientras lo estaba escribiendo y quedó.

MD’B: Si no compusieras e interpretaras música urbana, ¿a qué género te dedicarías?

PK: Yo creo que me quedaría en el regional cien por ciento.

MD’B: ¿Cuáles son tus principales influencias en la música?

PK: Son artistas como Eladio Carrión que es de Puerto Rico, también me gusta mucho lo que hace otro artista que se llama Álvaro Díaz y que me ha inspirado bastante, el colombiano Feid, David Scott ya música americana.

MD’B: De lo urbano y de lo regional, ¿quién te gusta de México?

PK: Me gusta muchísimo lo que hace un artista que se llama Calle 24 que es de regional, pero también hace urbano. Fuerza Regida me gusta bastante, Natanahel Cano. En cuestión de lo urbano me gustan mucho artistas que no están cien por ciento pegadísimos pero que se me hacen muy buenos. También Al Manía que él hace reggaetón muy del Estado de México. La verdad es que son muy variado, soy muy versátil en cuanto a lo escucho y en lo que hago.

MD’B: ¿Con quién te gustaría colaborar?

PK: Actualmente me gustaría hacer una canción con Next Week; hay otro proyecto con otro artista de acá de la Ciudad de México con un artista que se llama Yoshi.

MD’B: ¿Has hecho conciertos en vivo?

PK: Sí nos hemos presentado en algunos lugares, no han sido muchos pero nos hemos presentado por ejemplo en Bajo Circuito, en Multiforo 216 y en otros lugares.

MD’B: ¿Cómo cierras este año?

PK: La verdad es que lo cerramos muy motivados, con muchísima música, muchísima información antes de que termine el año. Después de esto que acabamos de sacar. En la segunda semana de noviembre salimos con “Beta” lo que es el álbum y ahí a sacar música hasta febrero o marzo, no sabemos cuándo porque lo demás son fechas muertas, pero sí estamos muy motivados, muy contentos, con ganas de seguir trabajando, de hacer muchísima música.

MD’B: ¿Ya estás preparando el segundo disco?

KP: Sí, ya lo tenemos casi a la vuelta de la esquina también. Ya solamente hace falta unos procesos de posproducción.

MD’B: ¿Cómo llegó Universal Music a tu vida?

KP: Llegó en un momento en que yo me encontraba componiendo para muchos artistas, más que para mi proyecto realmente llegó un momento en donde yo estaba componiendo más para otros proyectos y gracias a mi A&R en Universal Publishing en ese entones, ahora ya salí. Él me hizo la conexión con Otho Aguirre de la disquera Universal. Estuvimos ahí en las pláticas, llegando a un acuerdo que nos pareciera justo para ambas partes y la verdad es que al momento todo ha salido muy bien.

Para ver los videos de los tres sencillos que Purpple K ha lanzado de su nuevo álbum:

1.- “Renta”: https://www.youtube.com/watch?v=ad8StyTH1Bw

2.- “Soho”:

3.- “No 1 Like U” (Video solo la portada del sencillo):