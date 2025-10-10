“¿Quién es la Máscara?” en su edición 2025 de México se estrena este domingo 12 de octubre por “Las Estrellas” a las 20:30 horas

Producida por Miguel Ángel Fox, conducida por Omar Chaparro y en backstage por Marisol González.

La actriz Ana Brenda Contreras se une al panel de investigadores con Anahí, Carlos Rivera y Juanpa Zurita.

Por Mino D’Blanc

Este domingo 12 de octubre se estrena por “Las Estrellas” a las 20:30 horas la edición 2025 del exitosísimo programa “¿Quién es la máscara?”, producción ejecutiva del experimentado Miguel Ángel Fox para TelevisaUnivision y para Endemol Shine Boomdog. Este año consta de 10 emisiones.

Esta nueva edición se reinventará con giros inesperados y que elevarán el nivel y encanto del formato, que en esta ocasión sorprenderá con la incursión de Ana Brenda Contreras quien la competencia del 2024 cautivó al público al haberse escondido en el personaje de “Ranastasia”. Ahora la actriz se une al grupo de investigadores junto con Anahí, Carlos Rivera y Juanpa Zurita.

Para este 2025 el misterio se profundizará mucho más, las pistas de transformarán y las competencias se vuelven más intensas con la magia, el color y la extravagancia de 18 nuevos personajes. De hecho, una de las sorpresas de esta temporada es la renovada propuesta visual, ya que gracias a la Inteligencia Artificial las cápsulas con pistas sobre los personajes cobrarán vida.

El conductor oficial de “¿Quién es la Máscara? 2025” vuelve a ser el experimentado, talentoso y carismático Omar Chaparro. Quien llevará la conducción desde backstage surgiendo muy de cerca las emociones, las reacciones y los secretos que se esconden detrás del telón será la también experimentada Marisol González.

“¿Quién es la Máscara?” está basado en el formato original de Munhwa Broadcsting Corporation (MBC) titulado “The King of a Mask Singer”.