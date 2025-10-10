Medicina de precisión y anticuerpos revolucionan el manejo del cáncer: Más efectivos y personalizados

Staff/RG

La medicina de precisión está transformando la atención del cáncer al utilizar información genética del paciente para orientar las decisiones sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer, la medicina de precisión permite a los médicos ofrecer y planificar la atención a los pacientes basándose en genes, proteínas y otras sustancias específicas del organismo. Este enfoque también se denomina medicina personalizada o atención personalizada, que puede ayudar a encontrar opciones terapéuticas que tengan mayor probabilidad de ser eficaces según el tipo específico de cáncer.

Uno de los principales procesos de transformación e innovación en el manejo de los pacientes con cáncer ha sido el poder establecer decisiones terapéuticas de manera personalizada, es decir, en función de las características genómicas y moleculares del tumor de cada paciente,1 pues a pesar de las cifras alarmantes de incidencia y mortalidad del cáncer, hoy más que nunca hay esperanza para quienes presentan factores de riesgo y para los que actualmente se enfrentan a este diagnóstico.

Si bien el cáncer puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, los tipos más comunes son el de mama, pulmón, colorrectal (colon y recto) y próstata. Y aunque, aproximadamente un tercio de todos los cánceres se pueden prevenir mediante cambios en el estilo de vida, como controlar la obesidad, hacer ejercicio regularmente, no fumar y limitar el consumo de alcohol, los avances en el diagnóstico temprano están generando buenos resultados, y los avances continuos en diagnóstico, tratamiento y medidas preventivas, como las mencionadas, ofrecen la esperanza de un futuro mejor.

“La medicina de precisión es una herramienta necesaria si queremos estar a la vanguardia de la investigación, de ahí la necesidad de establecer estrategias que fomenten su implementación para evitar inequidades diagnósticas y terapéuticas. Esto, sin duda, debe ir respaldado de proyectos de investigación, indicadores de calidad, y un marco regulatorio que asegure la disponibilidad de medicamentos y la confidencialidad de la información; todo ello va a fomentar el conocimiento necesario que permitirá una mejor atención a quienes padecen cáncer”,1 señala el Dr. Alan Reyes, gerente de médico para oncología de Pfizer México.

Por su parte, los anticuerpos conjugados, ADCs, representan una potente clase de terapias dirigidas contra el cáncer que utilizan la precisión de los anticuerpos monoclonales para administrar cargas citotóxicas directamente a las células tumorales, minimizando el riesgo de toxicidad inespecífica y reduciendo los eventos adversos en comparación con otros tratamientos convencionales.

Estos anticuerpos funcionan atacando células cancerígenas específicas y administrando pequeñas dosis de quimioterapia muy potente, sin dañar las células sanas cercanas.

Pese a que los ADCs han sido estudiados durante muchos años, hasta ahora se ha reconocido su verdadero potencial, gracias a avances significativos en la tecnología de enlazadores y conjugaciones, así como a fármacos citotóxicos muy potentes; alcanzando en el siglo XXI, hitos significativos.2 Y aunque se advierte que los anticuerpos conjugados no curan el cáncer, estudios demuestran que estos tratamientos prolongan la vida de las personas.

En Pfizer, estamos a la vanguardia de una nueva era en la atención del cáncer. Nuestro propósito de acción es atacar esta enfermedad desde múltiples ángulos. Nos enfocamos en brindar terapias transformadoras impulsados por la ciencia, y comprometidos con acelerar los avances para ayudar a las personas con cáncer a vivir vidas mejores y más largas, concluye el doctor Reyes.

