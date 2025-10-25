Suman 80 muertos y 18 desaparecidos por lluvias e inundaciones

El Valle

Gobierno de México informó este viernes que 80 personas han perdido la vida y 18 continúan desaparecidas tras las intensas lluvias e inundaciones registradas en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

De acuerdo con el micrositio oficial de seguimiento de la emergencia, Veracruz concentra el mayor número de víctimas, con 35 fallecidos y 7 desaparecidos, seguido de Hidalgo, con 22 muertos y 9 desaparecidos; Puebla, con 22 decesos y 2 personas no localizadas, y Querétaro, con una persona fallecida.

Durante la conferencia matutina presidencial, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, informó que se ha restablecido la comunicación terrestre en 202 de las 288 comunidades que quedaron incomunicadas por las lluvias y deslaves.

“La red federal de más de mil kilómetros se encuentra completamente habilitada, y del 14 al 24 de octubre logramos reconectar más de dos centenares de localidades”, señaló.

El funcionario destacó que se han removido más de tres millones de metros cúbicos de material, con apoyo de 1,210 máquinas, 17,584 elementos de fuerzas federales y estatales, y 47 helicópteros que continúan operando en los llamados “puentes aéreos” para llevar alimentos, medicinas y apoyo humanitario a las comunidades más aisladas.

Por su parte, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, reportó que el restablecimiento del servicio eléctrico presenta un avance del 99.82%, con el suministro totalmente restablecido en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, mientras que en Hidalgo aún permanecen 566 hogares sin energía.

Calleja reconoció el trabajo de las comunidades locales, que han colaborado en la reconstrucción de postes, limpieza de terrenos y tendido de cables, y detalló que en las zonas más afectadas operan nueve campamentos de trabajo. En total, la CFE ha desplegado 1,602 trabajadores, 503 camionetas tipo pick-up, 219 grúas, seis helicópteros, ocho drones y retroexcavadoras.

En materia de telecomunicaciones, la funcionaria indicó que aún 43 puntos permanecen sin telefonía celular y 441 sin acceso a internet gratuito, aunque el avance en su restablecimiento alcanza ya el 55%.

Las autoridades federales reiteraron que continúan las labores de rescate, reconstrucción y apoyo humanitario en las zonas afectadas, y llamaron a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y medidas de protección civil.