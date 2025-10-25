Momento exacto de la explosión en el restaurante La Soldadera, en CDMX

Excelsior

En cámaras quedó grabado el momento exacto de la explosión en el restaurante La Soldadera, ubicado en la colonia Tabacalera, cerca del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México (CDMX).

El incidente se registró antes de las 21:00 horas del pasado viernes 24 de octubre del 2025, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y el desalojo de alrededor de 120 personas de edificios y negocios aledaños.

Momento exacto de la explosión en restaurante La Soldadera

Una de las cámaras de WebCams México detectó el momento exacto de la explosión. En el video se observa cómo todo transcurre con normalidad cuando de pronto se escucha un fuerte estruendo seguido de las llamas que se extienden rápidamente.

En el clip también se ve cómo hay vehículos estacionados frente al restaurante y otros que van pasando por la zona cuando ocurre la explosión.

Con la primera detonación, el fuego se propaga inmediatamente hasta arriba del edificio, en tanto que una fumarola de humo negro se nota hasta arriba.