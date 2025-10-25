Disminuyó 2.9% el valor de producción de las empresas constructoras, en agosto de 2025, en términos reales y a tasa mensual

Staff/RG
La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) proporciona los principales indicadores de coyuntura sobre la actividad económica que realizan las empresas constructoras en el país.
I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
Valor de producción
En agosto de 2025 y con datos desestacionalizados, el valor de producción del sector Construcción cayó, en términos reales, 2.9 % a tasa mensual y 19.1 % a tasa anual
Personal ocupado total
El personal ocupado total en las empresas constructoras disminuyó 0.7 % en agosto pasado, a tasa mensual. Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo) bajó 2.8 % y el personal dependiente de la empresa, 0.6 % (el número de las y los obreros descendió 0.8 %, el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección no presentó variación, y el grupo de otros —que incluye a personas propietarias, familiares,
así como a otras y otros trabajadores sin remuneración— creció 1.3 %).
A tasa anual, en agosto de 2025, el personal ocupado total mostró una reducción de 11.5 por ciento.
Horas trabajadas
En el mes de referencia, las horas trabajadas en las empresas constructoras retrocedieron 1.1 % con relación al mes anterior. Según la categoría de las y los ocupados, las horas trabajadas por el personal no dependiente de la razón social decrecieron 4.7 % y las que corresponden al personal dependiente, 1.0 por ciento.
Las horas trabajadas cayeron 13.5 % a tasa anual, en el octavo mes de 2025.
- Remuneraciones medias reales
En agosto de 2025, las remuneraciones medias reales pagadas fueron menores en 1.1 % a tasa mensual. Por componente, los salarios pagados a las y los obreros descendieron 1.6 % y los sueldos pagados a las y los empleados administrativos, contables y de dirección, 0.4 por ciento.
En su comparación anual, las remuneraciones medias reales bajaron 1.1 %, en agosto pasado
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). Serie 2018
You may also like
-
En septiembre de 2025, el IMOAM estima una disminución de la actividad manufacturera de 1.3% respecto a septiembre de 2024
-
Ofrenda de Día de Muertos cuesta el 25% de un salario mínimo en México
-
¿Qué significa realmente ‘sin azúcar añadida’ en la leche?
-
Ganador de “Chihuas” Rodríguez contra “Tocherito” Rubio está listo para título mundial
-
La inflación y la volatilidad afectan decisiones de inversión en México