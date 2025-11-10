Inaugura la Rectora Lilia Cedillo el torneo de robótica “Guerra de Dioses 2025 BUAP”

Celebrado en CU2, con la participación de alumnos de la BUAP y de otras instituciones

Desde Puebla

En su décima edición, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez inauguró el torneo nacional de robótica “Guerra de Dioses 2025”, una de las competencias más esperadas de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP, en la que estudiantes de los niveles medio superior y superior ponen a prueba su creatividad y habilidades en el diseño y construcción de máquinas programables con tareas automatizadas.

En su mensaje, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez agradeció el impulso de los docentes, así como la participación de los alumnos que se sumaron al concurso, algunos de ellos de otras instituciones no sólo de Puebla, sino de entidades como Tlaxcala, Hidalgo y Morelos. Les deseó mucho éxito en sus proyectos, los cuales -dijo- se realizaron con empeño y creatividad.

De esta forma, “Guerra de Dioses 2025” se llevó a cabo en las canchas de Ciudad Universitaria 2 (CU2), donde participaron con gran entusiasmo al menos 100 equipos de hasta cuatro integrantes cada uno, de preparatorias de la BUAP y de otras universidades y tecnológicos, así como de licenciaturas en Ciencias de la Computación, Electrónica y Mecatrónica.

Esta batalla tecnológica se organizó en cinco categorías: 1) seguidores de línea o velocistas; 2) seguidores de línea amateur; 3) minisumo bots; 4) robofut; y, 5) móviles bluetooth (todoterreno), además de la exhibición de drones. Los ganadores recibieron reconocimientos y premios como kits de herramientas y tarjetas de programación.

En este evento también estuvieron la directora de la Facultad de Ciencias de la Computación, Consuelo Molina García; el coordinador general de la “Guerra de Dioses 2025”, José Luis Hernández Ameca; el coordinador académico de CU2, Luis Antonio Lucio Venegas; el subsecretario administrativo de CU2, Uziel García Mercado; y el secretario general de la Asociación de Personal Académico de la Buap, Carlos Armando Ríos Acevedo, organismo patrocinador de este torneo.