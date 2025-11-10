Facultad de Ciencias Biológicas BUAP se consolida académicamente

Asiste Rectora Lilia Cedillo al Cuarto Informe de Labores de Salvador Galicia Isasmendi y toma de protesta a Dolores López Morales como directora electa

En el Cuarto Informe de Labores de Salvador Galicia Isasmendi y toma de protesta de Dolores López Morales, directora electa de la Facultad de Ciencias Biológicas, 2025-2029, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez señaló que esta unidad académica se ha consolidado a lo largo de los años al ampliar su oferta educativa de licenciatura y crear su primer posgrado, resultado del trabajo y madurez de su planta docente.

Ante la comunidad universitaria de esta facultad, la Rectora de la BUAP reconoció el trabajo del director saliente y el compromiso de la directora electa, por lo que externó su apoyo en la formación de profesionales competentes y conscientes de la realidad del país. “En un corto tiempo tenemos la responsabilidad de formarlos y darles las herramientas necesarias para el ámbito profesional, a la par de forjar mejores seres humanos”.

Ante los retos venideros, la doctora Lilia Cedillo se comprometió a continuar atendiendo las actividades sustantivas de la institución: docencia, investigación y extensión de la cultura.

En su informe, Salvador Galicia Isasmendi refirió que la fortaleza de la Facultad de Ciencias Biológicas es su planta docente, conformada por 80 profesores, 34 de ellos integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y 30 perfil Prodep, cuyo trabajo de investigación se refleja en cinco proyectos apoyados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

El director destacó algunos de los convenios, apoyo a prácticas de campo y fortalecimiento de la infraestructura educativa, como la entrega y equipamiento del edificio multilaboratorio EMA9 en Ciudad Universitaria 2, la adquisición de reactivos, consolidación de las colecciones animales y vegetales, cambio de red eléctrica, así como iluminación e intervención del sistema de voz y datos. Además, oferta de cursos disciplinarios extracurriculares, como tomas de muestras sanguíneas, identificación de reptiles venenosos y cultivo de hongos.

La directora electa, Dolores López Morales, primera mujer al frente de la Facultad de Ciencias Biológicas, señaló que su gestión estará centrada en la atención de los estudiantes, en un trato inclusivo y humano, en la atención del rezago y deserción escolar desde el primer año, en gestionar los mecanismos adecuados para atender las diversas problemáticas, regular la transición a CU2, lograr una infraestructura adecuada, en el rediseño curricular, optimización de los procesos y vinculación con sectores prioritarios, entre otros objetivos.

“Reitero mi compromiso con una gestión cercana, atenta y respetuosa para cumplir con las actividades sustantivas y formar profesionistas altamente capacitados y con valores, preparados para enfrentar desafíos globales”.