López Angulo sigue sin entender: Vecinos lo acusan de nueva omisión en Protección Civil

No más no entiende o no le interesa.

Solamente así se explica que después de la veintena de muertes por las lluvias e inundaciones en su municipio y, principalmente, el regaño presidencial, el edil de Huauchinango, Rogelio López Angulo, mantenga su omisión en el área de Protección Civil, como lo denuncian vecinos del fraccionamiento Bosques de Cravioto, quienes exigen revisar el cauce del arroyo ante el riesgo potencial por las IMPREVISIBLES precipitaciones: Video: Regaña la presidenta Sheinbaum al alcalde Rogelio López Angulo

Ex priísta y neo morenista, INEXPLICABLEMENTE reelecto en junio del año pasado, López Angulo sigue empeñado en CASTIGAR a los ciudadanos que, ¡hasta en tres ocasiones lo votaron como presidente municipal de Huauchinango!. El munícipe ha tenido un verdadero merequetengue en dicho rubro gubernamental, como lo demostró desde febrero del 2023, cuando renunció el ÚNICO que conocía el área, Rodrigo Maza de la Fuente, que llevaba 24 años en ese rubro: Desde Huauchinango: A días de la Feria de las Flores, el municipio se queda sin director de Protección Civil

La irresponsabilidad e ineptitud en el servicio público suelen ser costosas, como lo demostraron las 21 muertes por las lluvias del 9 y 10 de octubre. Pero el alcalde NO APRENDE y, otra vez, se muestra omiso frente a la exigencia de un grupo de vecinos, que piden al ACTUAL director de Protección Civil, Rafael Rodríguez Guevara, revisar si ellos y sus viviendas corren peligro ante el cauce de un arroyo cercano a sus viviendas.

Los vecinos temen que este cuerpo acuífero pueda poner en peligro tanto la estructura del edificio como la seguridad de quienes habitan ahí. Tras el reciente huracán que azotó la región, la gente reporta que el arroyo que colinda con el fraccionamiento se vio afectado, similar a lo ocurrido con el río Aguacatal, que, al desbordarse, ocasionó pérdidas humanas: Localizan sin vida a Albino Calderón Islas en Naupan

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL NO LOS VE NI OYE

Según los ciudadanos, las fuertes lluvias provocaron el taponamiento del arroyo, lo que podría generar riesgos mayores y pidieron que Protección Civil municipal revise, vigile este cuerpo de agua, pero –al parecer- el ayuntamiento no los ve ni oye, como ha hecho López Angulo ¡durante toda su administración, especialmente en este rubro y en el de seguridad: Desde Huauchinango: ¡El colmo, en plena época de lluvias el municipio podría quedarse sin brigadistas de Protección Civil!

En un escrito dirigido al director de Protección Civil estatal, Bernabé López Santos, los vecinos expresan su urgencia por recibir apoyo y solicitan una revisión exhaustiva, para determinar las medidas preventivas necesarias y evitar posibles desastres. Es de esperarse y desearse que este funcionario sí atienda a la gente.

Pero, si el ayuntamiento de Huauchinango, su presidente municipal y el titular de Protección Civil, Rogelio López Angulo y Rafael Rodríguez Guevara, respectivamente, no pueden, no quieren o no saben cómo enfrentar el riesgo de desbordamiento de un cuerpo de agua…¿de qué demonios sirven?, ¿por qué cobran como supuestos “servidores públicos”?.

La tragedia en la Sierra Norte no solamente fue provocada por lluvias e inundaciones, sino –como la realidad lo demuestra todos los días –por la desidia, incompetencia, omisión, estupidez e irresponsabilidad de innumerables funcionarios municipales: Luto en la Sierra Norte exhibe inutilidad e incompetencia de presidentes municipales; Carlos Barragán Amador y Marco Valencia Ávila siguen el camino de Rogelio López Angulo

NO SIRVEN SUS ÁREAS DE SEGURIDAD NI DE PROTECCIÓN CIVIL…PERO CORRE AL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

A lo mejor, cada día le queda más claro a una creciente cantidad de huauchinanguenses que su alcalde no tiene muchas dotes de estadista que digamos, como lo demostraron la magnitud de los daños por las lluvias e inundaciones del 9 y 10 de octubre y el estrepitoso fracaso en el rubro de Seguridad Pública.

Y como sus áreas de Protección Civil y policía no sirven, López Angulo reaccionó…¡con el despido de su ex director de Comunicación Social, José Mario Gudiño Mote!, que –según las malas lenguas- es ahijado del propio edil, pero lo cesaron por un escándalo político, cuando envió una circular OFICIAL a los titulares de varias áreas del ayuntamiento, para exigirles las dirección de Facebook de sus colaboradores, con la finalidad de “realizar el monitoreo de las reacciones en las publicaciones del Gobierno Municipal”.

El memorándum de Gudiño Mote a sus compañeros del ayuntamiento demostró a todas luces que NO era un funcionario demasiado inteligente, ya que lo que pretendía era CENSURAR lo que los trabajadores dicen en redes de la propia administración municipal.

Aunque el hecho de correrlo a él ratifica que al edil le valen ma…s la seguridad pública y protección civil de la ciudadanía, pero sí le preocupa lo que la prensa diga de él.