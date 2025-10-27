Instalan Consejo Consultivo de Turismo en San Pedro Cholula

*- La presidenta municipal tomó protesta a sus integrantes y encabezó la primera sesión*

Desde Puebla

*27 de octubre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Bajo la premisa de continuar impulsando el turismo y la derrama económica que este genera en San Pedro Cholula, se llevó a cabo la instalación del Consejo Consultivo de Turismo Municipal, integrado por el Gobierno local, estatal y representantes del sector privado.

Con la toma de protesta de las y los integrantes, se realizó la primera sesión, en la cual se reconocieron los aciertos en materia turística y los retos a enfrentar en los próximos meses, con la convicción de seguir posicionando a San Pedro Cholula en el mapa turístico mundial.

Al respecto, la presidenta municipal y presidenta del Consejo Consultivo, Tonantzin Fernández, afirmó que la suma de voluntades permite lograr grandes resultados; por ello, agradeció la presencia de todas y todos los miembros, y aseguró que San Pedro Cholula es un municipio único, con grandes áreas de oportunidad para atraer a más visitantes.

Las y los integrantes del Consejo coincidieron en que la experiencia y una correcta gestión de las acciones serán cruciales para seguir impulsando el turismo en el municipio; de esta manera, reafirmaron su compromiso y disposición para trabajar mano a mano.

Cabe mencionar que las y los miembros que conforman el Consejo Consultivo de Turismo son:

• Tonantzin Fernández, presidenta

• Nohemí Luna, secretaria ejecutiva

• Samuel Mata, secretario técnico

• Gerardo Sernas, secretario de actas

• Miguel De la Rosa, vocal público

• Mayra Toxqui, vocal consultiva

• Isaac Jiménez, vocal consultivo

• Miguel Jiménez, vocal consultivo

• Arturo Tepox, vocal consultivo

• Angélica Galindo, vocal consultiva