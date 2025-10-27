Continúa búsqueda de desaparecidos en la Sierra Norte

-_El titular de la SEGOB se reunió con los padres de Liam Tadeo González Lechuga._

Desde Puebla

*HUAUCHINANGO, Pue. -* A fin de darle seguimiento a las acciones de búsqueda de las personas que aún no son localizadas en la Sierra Norte a causa de la contingencia por lluvias, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, se reunió con familiares y autoridades de los tres órdenes de gobierno para informar y coordinar acciones y avances.

Durante este encuentro, el funcionario estatal informó que la búsqueda de las dos personas que aún no han sido localizadas, no se suspenderá y por el contrario, continuarán las tareas por tierra, aire y en los afluentes de ríos, con operativos que realiza personal de Protección Civil estatal, Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla, elementos de Seguridad Pública Estatal y el grupo K9, así como integrantes de la Guardia Nacional y Marina.

Así mismo, Aguilar Pala ofreció a los papás del menor Liam Tadeo González Lechuga, que se fortalecerán los recorridos desde el punto cero, con asignaciones específicas para cada equipo, habrá reuniones semanales para presentar resultados y se continuará con el seguimiento para ellos, por si requieren ayuda.

En cuanto, al avance de rehabilitación y limpieza de las zonas afectadas, explicó que, por indicaciones del Gobernador del Estado, Alejandro Armenta, llegará en breve más maquinaria para agilizar el desazolve, y se revisará la situación de viviendas ubicadas cerca de la presa de Tenango.

Finalmente, destacó que el gobierno estatal mantiene firme el objetivo con las y los ciudadanos para trabajar en la mejora de su calidad de vida y en esta zona afectada, el compromiso es mayor.