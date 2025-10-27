Congreso de Puebla signa Convenio de Colaboración con la Sociedad Española de Beneficencia de Puebla

– El diputado Pável Gaspar señaló que el convenio de colaboración se llevó a cabo en el marco del 165 Aniversario de la Fundación del Hospital de la Beneficencia Española

Desde Puebla

El Congreso del Estado y la Sociedad Española de Beneficencia de Puebla realizaron una firma de convenio de colaboración y reconocimiento especial, con la finalidad de fortalecer los lazos de colaboración y acciones conjuntas en materia de salud, bienestar y responsabilidad social.

Durante la firma del Convenio, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó que el convenio de colaboración se llevó a cabo en el marco del 165 Aniversario de la Fundación del Hospital de la Beneficencia Español.

Al destacar la oportunidad para realizar una alianza interinstitucional que contribuya al mejoramiento y al fortalecimiento de la salud pública, el diputado afirmó que “no se puede hablar de la ciudad de Puebla sin mencionar a la Beneficencia Española, que ha asistido a varias generaciones de poblanas y poblanos, en materia de salud”, por lo que externó un reconocimiento a la institución por sus 165 años de fundación.

Asimismo, al hacer uso de la palabra, la diputada Beatriz Manrique Guevara consideró que la firma de un convenio siempre cobra relevancia porque es la suma de voluntades y capacidades de dos instituciones que, en este caso, permiten fortalecer y beneficiar a los y las trabajadoras del Congreso del Estado, así como sumarse a la celebración de la fundación de la Beneficencia Española.

Como parte de las actividades de este evento, el Congreso del Estado entregó un reconocimiento a la trayectoria de excelencia, compromiso e invaluable esfuerzo de todos quienes han formado parte de la institución de salud.

En su participación, el presidente de la Sociedad Española de Beneficencia de Puebla, Francisco Ramón Suárez Bonet, agradeció el reconocimiento del Poder Legislativo a la labor de la Beneficencia Española, que atiende las necesidades de salud de las familias poblanas.

A este evento asistió la diputada Ana Laura Gómez Ramírez y la titular de la Secretaría de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, quien subrayó la importancia de trabajar en equipo por el bien de Puebla.

También se contó con la presencia del Secretario General del Congreso del Estado, Julio Leopoldo de Lara Valera y la titular del Voluntariado del Poder Legislativo, Minerva García Chávez.

Promueve diputada Luana Amador sensibilización sobre violencia en el noviazgo

Con la finalidad de realizar acciones de sensibilización sobre la violencia en el noviazgo, así como compartir herramientas que permitan detectarla y prevenirla, en el Congreso del Estado se llevó a cabo una charla denominada “¿Y si hubiera sido yo?”, impartida por Ximena Céspedes, presidenta de la Fundación Naná.

La diputada Luana Armida Amador Vallejo, promovente de la conferencia, señaló que este tipo de encuentros son útiles para la sociedad, ya que permiten transmitir un importante mensaje sobre la violencia en el noviazgo y cómo actuar al respecto.

Por su parte, la titular de la Unidad para la Igualdad de Género, Daniela Mier Bañuelos, agradeció a la fundación Naná por su incansable trabajo de difusión y concientización; aseguró que su noble labor ha salvado miles de vidas.

Además, destacó que el objetivo es reconocer señales tempranas de violencia en el noviazgo, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la empatía y la igualdad, a través de recursos básicos y herramientas de acompañamiento legal y educativo que buscan fortalecer una cultura de prevención.

“Que esta ponencia nos ayude a todas y todos para prestar atención a las señales de alerta y para poder cuestionar los patrones que normalizan la violencia y, sobre todo, construir vínculos basados en el respeto mutuo y en el amor propio” expresó.

Durante el encuentro, Ximena Céspedes compartió las principales características que tiene el ciclo de la violencia en el noviazgo; además, algunos consejos para actuar ante algún caso y las principales cifras de este fenómeno.