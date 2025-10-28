Este lunes 27 de octubre se estrena la décimo primera temporada de “Me Caigo de Risa”

Además de los juegos ya clásicos, suman doce competencias más.

Como ya es tradición, tendrán invitadas a importantes personalidades del gremio artístico.

Por Mino D’Blanc

Este lunes 27 de octubre se estrena por Canal 5 la décimo primera temporada del exitoso programa “Me caigo de risa”, conducido por el talentoso Faisy y producido ejecutivamente por Eduardo Suárez, Virginia Ramírez y Yahir Vega, para TelevisaUnivision.

En esta nueva temporada, la Familia Disfuncional estará integrada por Ricardo Fastlicht, Ricardo Margaleff, Mariazel, Gaby Platas, Yurem, Mau Nieto, Jessica Segura, José Manuel Lechuga, José Luis Rodríguez “El Guana”, Armando Hernández, Ari Albarrán, Isaac Salame, Poncho Borbolla, Caro Vélez, Ale Rodríguez, Melissa Hallivis y Adriana Montes de Oca.

Como ya es tradición, la Familia Disfuncional tendrá invitados especiales y serán Kalimba, Cristián de la Fuente, Gaby Rivero, Nicola Porcella, Emmanuel Palomares, Wendy Guevara, Chuponcito, Michelle Vieth, Mario Bezares, Sylvia Pasquel, entre otros.

Esta nueva temporada de “Me Caigo de Risa” consta de 40 emisiones en las que no pueden faltar los ya conocidos juegos clásicos y a los que ahora se agregan doce nuevas competencias, entre los que destacan Por mis huesos, Son ideotas, No desentones, Pónchame ésta, Talk Show, entre otros.

La décimo primera temporada de “Me caigo de risa” se transmitirá de lunes a viernes a las 19:30 horas por Canal 5.