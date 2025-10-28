Se alista La Final de Nascar México en Puebla

Staff/RG

El próximo 9 de noviembre se disputará la final de NASCAR México Series en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, de donde saldrá el campeón de la temporada 2025 de la categoría.

Son cuatro los pilotos que estarán en la pelea por el máximo galardón, los cuales se definieron en la carrera que se disputó el pasado 19 de octubre en el Óvalo Aguascalientes México.

En la fecha 14 el piloto que finalice en la mejor posición, será el Campeón NASCAR México; y en las siguientes posiciones del campeonato se colocarán los pilotos del playoff de acuerdo como crucen la meta o finalicen en los resultados finales de carrera, sin importar los puntos.

ALEJANDRO DE ALBA JR.-AGA RACING TEAM: “Será una carrera muy cerrada porque todos los que estamos en esta final ya hemos ganado carreras y andamos muy parejos. Lo importante más que especular creo que será salir a ganar la competencia, porque como lo dije estamos bastante parejos, por otra parte tengo muy buenos recuerdos del óvalo poblano porque allí gané mi primera carrera en NASCAR y sería fabuloso consagrarme campeón”.

MAX GUTIÉRREZ-CANEL´S-LABORATORIOS TEQUIS: Siempre he tenido grandes sueños, pero, cuando llegas, ya quieres más y ahora voy a Puebla por el campeonato. Los pilotos llegamos por ser un poco como somos, por ser competitivos y querer conseguir cosas, no ser conformista. Cuando llegué a NASCAR México, decía que mi sueño era sumar puntos, pero ahora quiero más. Mi sueño es ganar el campeonato 2025”.

JULIO REJÓN-NS Núcleo Sepec: “Ya logré el primer objetivo que era llegar a la final y ahora viene lo más importante. Es una carrera en la que planificarla muy bien es vital, ya estamos trabajando en ello y por supuesto también en el auto, porque cualquier problema en el mismo puede dejarte sin nada. Creo que el ganador será el público porque podría darse una carrera inolvidable.

GERMÁN QUIROGA-PRIME SPORTS: “Mi pase a la final fue histórico, estamos trabajando muy duro para quedarnos con el campeonato. Sabemos que no será fácil de allí que no vamos dejar nada librado a la suerte y todo está centrado en la carrera del 9 de noviembre en el Miguel E. Abed, donde vamos a dar todo para quedarnos con el campeonato”.

