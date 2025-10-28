Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, lleva el arte y la tradición del municipio a Times Square

Staff/RG

En un hecho histórico, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó la inauguración de las Catrinas Monumentales de Atlixco, El Guerrero Águila y El Guerrero Jaguar, en Times Square, llevando el arte, la cultura y la identidad del pueblo Atlixquenses a nuestros hermanos migrantes.

Durante la ceremonia, Ariadna Ayala destacó que este logro “Abre las puertas de Atlixco al mundo con el color y la esencia de nuestras raíces”, al tiempo que reconoció el talento de las familias, artistas y pintores que han dado vida al proyecto Valle de Catrinas, una marca registrada desde 2021 que simboliza el orgullo y la creatividad de Atlixco.

Ariadna Ayala subrayó la importancia de democratizar los espacios públicos, recordando que “las calles pertenecen al pueblo” y que el arte debe estar al alcance de todas y todos. Asimismo, agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta por su compromiso con la promoción cultural de Atlixco y de todo el estado de Puebla.

Las catrinas permanecerán expuestas en Times Square hasta el 2 de noviembre, en el marco de los festejos del Día de Muertos. Con esta muestra, Ariadna Ayala rinde homenaje a las raíces mexicanas y a los migrantes atlixquenses, reconociendo su esfuerzo por mantener vivas las tradiciones que unen a las familias dentro y fuera del país.

“Traemos un pedazo de Atlixco al mundo; estamos muy orgullosos de nuestra identidad y de todos los atlixquenses que abrazan y preservan nuestra historia”, expresó Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, al concluir su mensaje.