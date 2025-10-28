Se queda “Cejitas” Valladares con título latino mini mosca del CMB

Vence por decisión unánime a “Profeta” Caro en Guadalupe, Nuevo León

Staff/RG

El pugilista regiomontano, Daniel “Cejitas” Valladares, se convirtió en monarca latino minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al vencer por decisión unánime al bajacaliforniano Moisés “Profeta” Caro, en pelea coestelar efectuada en el Jardín Cerveza de la Expo Guadalupe, Nuevo León.

Con este resultado en la función denominada “Los campeones están en casa” presentada por TV Azteca, Valladares Pérez llegó a 32 victorias en su carrera profesional, que además incluye cuatro derrotas y un empate. En tanto, Caro Gutiérrez sumó su cuarto revés en el ámbito de paga, en el cual también registra 11 éxitos y cuatro igualadas.

En el primer round, ambos boxeadores se dedicaron a medir el alcance y golpeo de su rival, sin un claro dominio de parte de alguno de los exponentes.

En el segundo asalto de 10 a que estaba pactada la contienda, que formó parte de la velada montada por Round Zero Upper Fight, “Cejitas” tambaleó al “Profeta” dejando en claro que iba a por la victoria y el cetro.

En el tercero y cuarto episodio, ambos peleadores siguieron conectando sus mejores golpes buscando acabar el combate antes de la decisión de las tarjetas de los jueces.

El bajacaliforniano, quien traía como parte de su peinado el apodo que tiene mostró avaricia y aprovechó su mayor alcance de brazos para conectar los mejores golpes y con ello, poner en aprietos al ex monarca mundial regiomontano.

En el séptimo y octavo asalto, Jorge Guerra, tercero sobre la superficie, detuvo y reconvino a los dos pugilistas por los constantes cabezazos que se daban al entrar al terreno corto.

Ya con Valladares sangrando profusamente de la nariz, el oriundo de Mexicali, Baja California, le aplicó potentes impactos que iban mermando la integridad del exponente local.

En el último asalto, Daniel aplicó su mayor experiencia en los cuadriláteros, sobrellevando la batalla y zafándose del castigo que le propinaba Moisés, incluso demostrando en varios momentos una risa nerviosa.

Al final las tarjetas de los tres jueces favorecieron al “Cejitas”, quien vistió pantaloncillo rojo con vivos en color negro, por 96-94 y doble 98-92; con lo que se decretó el triunfo del regiomontano Valladares en la pelea coestelar efectuada en el Jardín Cerveza de la Expo Guadalupe presentada por TV Azteca.