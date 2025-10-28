Incrementaron las exportaciones 13.8% y las importaciones, 15.2% a tasa anual, en septiembre de 2025

Staff/RG

Saldo de la balanza comercial de mercancías

En septiembre de 2025, la información oportuna de comercio exterior reportó un déficit comercial de 2 400 millones de dólares (mdd). Dicho saldo se compara con el déficit de 1 944 mdd en agosto. La ampliación del déficit comercial, entre agosto y septiembre, se originó de una reducción en el saldo de la balanza de productos no petroleros —que pasó de un superávit de 293 mdd, en agosto, a un déficit de 128 mdd, en septiembre— y de un déficit similar de la balanza de productos petroleros —que pasó de 2 237 mdd a 2 272 mdd, en esa misma comparación—.

Para el periodo enero-septiembre de 2025, la balanza comercial presentó un déficit de 2 928 mdd. En el mismo lapso de 2024 registró un déficit de 19 472 mdd.

Exportaciones totales de mercancías

El valor de las exportaciones de mercancías, en septiembre de 2025, sumó 56 488 mdd, monto superior en 13.8 % al del mismo mes de 2024. Dicha tasa resultó de un aumento de 14.8 % en las exportaciones no petroleras y de una caída de 11.8 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 12.4 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 28.5 por ciento.

Exportaciones por tipo de mercancía

En el mes de referencia, el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 52 370 mdd, lo que representó un crecimiento de 15.7 % a tasa anual. Los avances más importantes se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (76.2 %), de productos de la minerometalurgia (12.1 %), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (9.9 %) y de equipo profesional y científico (8.9 %).

Por su parte, las exportaciones de productos automotrices registraron un descenso anual de 0.2 %, el cual derivó de un retroceso de 7.2 % en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de un alza de 51.2 % en las dirigidas a otros mercados

En septiembre de 2025, el valor de las exportaciones petroleras fue de 1 667 mdd.

Este monto se conformó de 1 223 mdd de ventas de petróleo crudo y de 444 mdd de exportaciones de otros productos petroleros. En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 62.45 dólares por barril, cifra menor en 0.48 dólares a la del mes previo y en 3.70 dólares a la de septiembre de 2024. En cuanto al volumen de crudo exportado, este se ubicó en 653 mil barriles diarios, nivel superior al de 594 mil barriles diarios de agosto, aunque inferior al de 699 mil barriles diarios de septiembre de 2024.

En el noveno mes del año en curso, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras fue de 1 291 mdd, monto que implicó una disminución anual de 14.5 por ciento. Las reducciones más importantes se registraron en las exportaciones de ganado vacuno (100.0 %), mango (41.1 %), cebollas y ajos (31.0 %), jitomate (25.2 %) y de aguacate(19.6 %). En contraste, los aumentos anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de pescados, crustáceos y moluscos (33.0 %) y de frutas y frutos comestibles (28.3 %).

Las exportaciones extractivas se ubicaron en 1 160 mdd, con un alza anual de 20.0 por ciento.

En los primeros nueve meses de 2025, el valor de las exportaciones totales sumó 481 642 mdd, lo que significó un incremento anual de 5.7 por ciento. Dicha tasa derivó de un alza de 7.1 % en las exportaciones no petroleras y de una caída de 23.6 % en las petroleras.

Estructura de las exportaciones

En el periodo enero-septiembre de este año, la estructura del valor de las exportaciones de mercancías fue la siguiente: bienes manufacturados, 91.2 %; productos petroleros, 3.4 %; bienes agropecuarios, 3.4 %; y productos extractivos no petroleros, 2.0 por ciento.

Importaciones totales de mercancías

En septiembre de 2025, el valor de las importaciones de mercancías fue de 58 887 mdd y representó un avance anual de 15.2 por ciento.

Importaciones por tipo de bien

En el mes de referencia, las importaciones de bienes de consumo ascendieron a 8 814 mdd, cifra que se tradujo en un alza anual de 5.6 por ciento. Dicha tasa resultó de un crecimiento de 9.7 % en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de una reducción de 13.4 % en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano).

Por su parte, se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 45 458 mdd, nivel superior en 19.6 % al reportado en septiembre de 2024. A su vez, esta cifra derivó de un incremento de 20.7 % en las importaciones de productos de uso intermedio no petroleros y de 4.5 %, en las de productos de uso intermedio petroleros.

Las importaciones de bienes de capital alcanzaron 4 615 mdd, lo que implicó un descenso anual de 3.2 por ciento.

En el periodo enero-septiembre de 2025, el valor acumulado de las importaciones totales fue de 484 570 mdd, monto mayor en 2.0 % al observado en el mismo lapso de 2024.

A su interior, las importaciones no petroleras incrementaron 2.9 % y las petroleras descendieron 8.3 % a tasa anual.

Estructura de las importaciones

En los primeros nueve meses de 2025, la estructura del valor de las importaciones fue la siguiente: bienes de uso intermedio, 76.9 %; bienes de consumo, 14.5 %, y bienes de capital, 8.6 por ciento.

II. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

En septiembre de 2025 y con cifras desestacionalizadas, la balanza comercial registró un déficit de 831 mdd, monto que se compara con el superávit de 382 mdd de agosto.

La disminución del saldo, entre agosto y septiembre, derivó de un menor superávit de la balanza de productos no petroleros —que pasó de 2 388 mdd, en agosto, a 1 264 mdd, en septiembre— y de un déficit similar de la balanza de productos petroleros —que pasó de 2 006 mdd a 2 095 mdd, en esa misma comparación

Incrementaron las exportaciones 13.8% y las importaciones, 15.2% a tasa anual, en septiembre de 2025