El Mundial 2026 será el mayor examen cultural y digital para las marcas: Porter Novelli

Staff/RG

El Mundial de Fútbol 2026 no será solo un torneo deportivo: será un fenómeno cultural y digital que pondrá a prueba la relevancia de las marcas en un contexto donde la emoción y la conversación son la moneda más valiosa. El más reciente estudio de Porter Novelli, “RUMBO AL MUNDIAL DE FUTBOL 2026: Lo que dicen los datos fuera de la cancha”, revela que este evento no se juega únicamente en la cancha, sino en la intimidad del hogar, en las redes sociales y en la narrativa colectiva.

Con México como una de las sedes, el Mundial se perfila como un catalizador de emociones y decisiones de consumo. El 32% de los aficionados se identifica como aventurero, dispuesto a explorar nuevas experiencias y premiar la creatividad. El 85% verá los partidos desde casa, rodeado de snacks, apps de delivery y pantallas múltiples. ¿Qué significa esto? Que las marcas que no entren en ese ritual quedarán fuera del juego.

“El Mundial no se juega solo en la cancha. Se juega en la conversación digital, en la intimidad del hogar y en la narrativa cultural. Las marcas que no lean el contexto perderán más que un partido: perderán relevancia.”

— Jose Luis Díaz, Head of Strategy, Porter Novelli México

Hallazgos que redefinen la estrategia:

El patrocinio no es cosmético, es conversión: 35% de los consumidores ya compra productos de marcas patrocinadoras y 62% es sensible a la visibilidad en jerseys y estadios.

Redes sociales como motor de descubrimiento: 37% ha descubierto nuevas marcas en plataformas digitales. Si tu estrategia no vive en plataformas como Facebook, YouTube, Instagram o Tik Tok no vive.

Conversación intensa y polarizada: Más de 56 mil menciones y 2.6 millones de interacciones revelan entusiasmo, pero también críticas por elitismo, precios y prioridades gubernamentales. Las marcas deben actuar con sensibilidad, no con triunfalismo.

Este no será un torneo solo para la publicidad tradicional. Será un espacio para la estrategia contextual: campañas que emocionen, que aporten valor y que se integren de forma orgánica en la vida de los consumidores. El Mundial será tanto un evento deportivo como un fenómeno sociopolítico. Las marcas que lo entiendan no solo destacarán durante el torneo, sino que dejarán una huella cultural duradera.

Porter Novelli México reafirma su compromiso con estrategias que interpretan el momento y lo transforman en oportunidades de conexión auténtica.

El mundial 2026 será un juego de marcas. ¿Tu marca está lista?

Visualiza y descarga el estudio completo y no pierdas espacio en las canchas. RUMBO AL MUNDIAL DE FUTBOL 2026: Lo que dicen los datos fuera de la cancha

Acerca de Porter Novelli

Porter Novelli es la empresa de comunicaciones estratégicas impulsada por la innovación, que empodera a los clientes para Hacer Negocios de una Mejor Manera en un mundo en constante cambio. Con un enfoque basado en datos e insights, ayudamos a las empresas a navegar valientemente los cambios culturales al involucrar a las audiencias con precisión y generar acción entre los stakeholders. Porter Novelli es parte del Omnicom PR Group (OPRG).