Video: Se mantiene búsqueda del menor desaparecido en Huauchinango, reiteró Armenta

María Huerta

El gobernador Alejandro Armenta confirmó que ya tienen identificados cinco predios en la Sierra Norte de Puebla, para la reubicación de familias afectadas por las pasadas lluvias y desbordamiento de ríos.

Que dejaron como saldo las muertes de 23 personas, la desaparición de un menor de 6 años, más de 11 mil viviendas afectadas, así como caminos, carreteras y puentes.

Mientras, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, subrayó que se mantiene la búsqueda del menor Liam Tadeo, el único de los siete desaparecidos no localizado tras las lluvias.

Dijo que personal de la Secretaría de Marina encabeza la localización del pequeño Tadeo, además de implementar tecnología especializada, ya que desde el sábado se desplegaron aviones para búsqueda, drones, binomios caninos y equipos de detección morfológica.

Sobre la reubicación de familias afectadas por las lluvias en municipios de la Sierra Norte de Puebla, censadas por la delegación de Bienestar, el gobernador Alejandro Armenta subrayó que hay predios identificados en Xicotepec de Juarez, Honey, Chignahuapan, Zihuateutla, y Francisco Z Mena.

De entrada, se pretende reubicar a 850 familias de La Ceiba, Jalpan, Tlacuilotepec, Pahuatlán, Naupan, Huauchinango, Venustiano Carranza y Pantepec.