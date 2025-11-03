Vecinos de Aljojuca amagan con sacar de la cárcel a dos acusados de robar maíz

Desde Puebla
Habitantes de Aljojuca se reúnen afuera del palacio municipal, porque fueron detenidos dos sujetos que, presuntamente, robaban maíz de un campo de cultivo.
Y la ciudadanía, cansada de tanta delincuencia en aquel municipio, quiere sacarlos de la comandancia.
Al lugar arribaron policías de diversos municipios y estatales, esperan al delegado de Gobernación, para dialogar con los inconformes.
You may also like
-
Gobierno del estado asume la seguridad en Huixcolotla tras asesinatos de policías
-
Puebla Cinco de Mayo destaca en el Festival Mundo Mezcal
-
“Fueron 6 años de Calderón, 6 de Peña y apenas cambió la estrategia”, respuesta de Sheinbaum a la ejecución del edil de Uruapan Michoacán
-
Más de 120 mil visitantes acudieron al Panteón Municipal por Todos Santos
-
Mataron a tres policías de Huixcolotla, incluida su comandante