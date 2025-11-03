Vecinos de Aljojuca amagan con sacar de la cárcel a dos acusados de robar maíz

Desde Puebla

Habitantes de Aljojuca se reúnen afuera del palacio municipal, porque fueron detenidos dos sujetos que, presuntamente, robaban maíz de un campo de cultivo.

Y la ciudadanía, cansada de tanta delincuencia en aquel municipio, quiere sacarlos de la comandancia.

Al lugar arribaron policías de diversos municipios y estatales, esperan al delegado de Gobernación, para dialogar con los inconformes.